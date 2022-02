Polícia Traficantes são presos na divisa com SC com mais de meia tonelada de maconha em carro roubado

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga, depois de fracionada, poderia render mais de um milhão de reais aos criminosos. Foto: PRF/Divulgação A droga, depois de fracionada, poderia render mais de um milhão de reais aos criminosos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite deste sábado (12), em Vicente Dutra, na divisa com o Estado de Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois traficantes que transportavam 590 quilos de maconha. A droga estava em uma Toro roubada.

Os policiais montaram uma operação para abordar uma Toro que deslocava de Santa Catarina em direção à BR-386 no Rio Grande do Sul. O veículo não foi encontrado e passou a ser procurado na região com o apoio de outras forças policiais.

A Toro foi avistada em uma balsa na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Com ela viajava um Agile. Os dois foram abordados.

A camionete estava carrregada com 590 quilos de maconha. A droga, depois de fracionada, poderia render mais de um milhão de reais aos criminosos.

A Toro era roubada e utilizava placas clonadas. O motorista, um homem de 34 anos, era de Vicente Dutra, cidade onde foi abordado.

O Agile estava sem carga. Nele viajava um homem de 48 anos, também de Vicente Dutra, que dava apoio ao comparsa da Toro.

Os criminosos foram presos e conduzidos, com os carros e a droga para a delegacia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia