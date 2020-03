Notas Brasil Tráfico e milícias impõem toque de recolher em comunidades no Rio

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Moradores de diferentes comunidades do Rio relatam mensagens de traficantes e milicianos impondo toque de recolher à população devido à pandemia do novo coronavírus. O governo do estado já decretou restrições para isolar a capital fluminense e tentar conter a propagação do vírus. No entanto, não foi determinado toque de recolher.

