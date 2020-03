Notas Brasil Falta vacina da gripe em 60% das cidades de São Paulo

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

A vacina contra a gripe está em falta em mais de 400 cidades do estado de São Paulo, segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP). O número corresponde a cerca de 60% do total de municípios no estado. A primeira etapa da vacinação contra a gripe em SP começou nesta segunda.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário