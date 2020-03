Notas Brasil Desembargador proíbe greve de enfermeiros em Pernambuco

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

O exercício do direito de greve não pode paralisar serviços públicos essenciais à população. Foi com base nesse entendimento que o desembargador Eugênio Dantas de Oliveira Lima, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, proibiu que enfermeiros do estado entrassem em greve, prevista para começar nesta segunda-feira (23).

