Geral Tragédia no litoral de São Paulo: buscas por desaparecidos são encerradas com registro de 65 mortes

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Na tarde deste domingo (26), foi encontrada a última pessoa desaparecida nos deslizamentos na Barra do Sahy, em São Sebastião. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde deste domingo (26), que foi encontrada a última pessoa desaparecida nos deslizamentos na Barra do Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte paulista. Com isso, o número de mortes devido aos temporais do último fim de semana chega a 65, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Os bombeiros passaram a fazer um levantamento para confirmar com as polícias Civil e Militar, assim como associações de moradores, para saber se ainda há pessoas consideradas desaparecidas e, assim, decidir se encerram definitivamente os trabalhos de resgate.

Temporais

Nos últimos dias 18 e 19, a região foi atingida por 682 milímetros de chuva, o que provocou enxurradas e deslizamentos. Vários bairros ficaram ilhados durante o carnaval devido aos danos causados à Rodovia Rio-Santos, só podendo ser acessados por helicópteros e barcos. A situação causou ainda falta de água e energia elétrica em diversos pontos do município.

Nas primeiras horas, os trabalhos de resgate foram feitos pelos próprios moradores da Barra do Sahy, bairro mais atingido pelos deslizamentos, uma vez que as equipes dos bombeiros e da Defesa Civil tiveram dificuldade de acesso à área. Sobreviventes e corpos das vítimas foram levados para a sede de uma organização não governamental, até que as equipes profissionais de socorro pudessem alcançar o local.

O último boletim divulgado pelo governo estadual, no fim da tarde deste domingo, informava que haviam sido identificados e liberados para sepultamento, os corpos de 57 pessoas – 21 homens, 17 mulheres e 19 crianças. As enxurradas e os deslizamentos de terra deixaram ainda 1.109 desalojados e 1.172 desabrigados na região.

No Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, estavam internadas 11 pessoas feridas nos temporais.

Também na tarde deste domingo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o tráfego estava liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do KM 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanecia com interdição total.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministros no sábado (25), em São Sebastião, no Litoral Norte do Estado.

No encontro, foram debatidas propostas para a adoção de medidas de prevenção a desastres naturais e soluções habitacionais para as vítimas das chuvas.

“Pedimos ao governo federal para disponibilizar parte dos apartamentos que ficaram prontos em Bertioga para pessoas aqui de São Sebastião. Nós temos lá recursos do Casa Paulista e o terreno foi cedido pelo Estado. São 1.500 unidades prontas e estamos buscando destinar uma parte, de 200 a 250 apartamentos, para pessoas aqui de São Sebastião”, destacou Tarcísio de Freitas. As informações são da Agência Brasil e do governo de São Paulo.

