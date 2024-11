Tecnologia Transcrição de áudio: veja como ativar o novo recurso do WhatsApp

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

A ferramenta, nativa da plataforma, processa os textos no próprio dispositivo, o que garante a criptografia de ponta a ponta e a segurança dos conteúdos. (Foto: Reprodução)

A Meta lançou o aguardado recurso de transcrição de mensagens de voz para o WhatsApp, um avanço que promete transformar a forma como os usuários interagem na plataforma.

A nova funcionalidade permite que mensagens de voz sejam convertidas automaticamente em texto, facilitando a compreensão em situações onde não é possível ouvir os áudios.

Além disso, a ferramenta processa as transcrições diretamente no dispositivo do usuário, garantindo a criptografia de ponta a ponta e a privacidade dos conteúdos — um dos pilares do WhatsApp.

A ativação ou desativação do recurso é bastante simples e pode ser realizada diretamente nas configurações do aplicativo. O passo a passo para utilizá-lo é o seguinte:

* Acesse as Configurações do WhatsApp no seu dispositivo.

* Toque na opção Conversas.

* Encontre a funcionalidade Transcrições de mensagens de voz e ative-a ou desative-a conforme desejar.

* Após ativar, escolha o idioma desejado para as transcrições, garantindo maior precisão no reconhecimento do áudio.

O anúncio oficial foi feito pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em seu canal oficial na plataforma. De maneira breve, mas entusiástica, ele declarou: “Transcrições de mensagens de voz estão chegando para o WhatsApp. Aproveite!”.

O recurso já está em fase de implementação global, mas será liberado de forma gradual. Isso significa que nem todos os usuários terão acesso imediato à novidade. Ainda assim, alguns brasileiros já relataram nas redes sociais que receberam a atualização.

Um internauta comemorou no X (antigo Twitter): “Finalmente o WhatsApp liberou a função de transcrição de áudios”. A expectativa é que, nas próximas semanas, a funcionalidade esteja disponível para todos os dispositivos compatíveis.

Paralelamente à introdução das transcrições, a Meta também adicionou outra novidade ao WhatsApp: o Meta AI, um chatbot de inteligência artificial. O assistente pode ajudar em tarefas diversas, mas sua chegada gerou reações mistas entre os usuários. Enquanto muitos ficaram empolgados com as novas possibilidades, outros expressaram desconforto com a mudança repentina e preferiram desativar o recurso.

Para quem deseja desabilitar o Meta AI, o processo também é bastante simples: basta excluir a conversa com o assistente ou desativar a opção Mostrar botão Meta AI nas configurações do aplicativo. Assim, a Meta continua ampliando as capacidades do WhatsApp, reforçando sua posição como líder no mercado de mensagens instantâneas.

