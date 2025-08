Colunistas Transformação pelo conhecimento

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

O Instituto Crescer Legal é um investimento social do setor do tabaco Foto: Divulgação O Instituto Crescer Legal é um investimento social do setor do tabaco. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desde 2016, diversos municípios do Sul do Brasil passaram a contar com a presença de jovens aprendizes rurais, possibilidade antes restrita a adolescentes das zonas urbanas. Esse benefício foi trazido pelo Instituto Crescer Legal, um investimento social do setor do tabaco que estabeleceu um arranjo pelo qual os jovens do campo participam do curso de Gestão Rural e Empreendedorismo em seus territórios mediante contratação em conformidade com a Lei da Aprendizagem, recebendo salário proporcional.

Com aprovação do Ministério do Trabalho, a metodologia implementada é autoral e pioneira ao oferecer soluções educacionais que transcendem os limites da sala de aula. Voltado a fomentar o protagonismo juvenil, desempenha papel fundamental na valorização dos jovens rurais como agentes de mudança e na construção de um futuro mais justo e sustentável para as comunidades rurais.

Assim, somamos 10 anos de histórias de sucesso com mais de 1.000 vidas transformadas pelo Programa de Aprendizagem Profissional Rural no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, ao longo dos anos, outras iniciativas foram agregadas, visando incrementar o desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes e o incentivo para que ampliem suas perspectivas de escolhas para o futuro.

Um dos programas é o Nós Por Elas – A Voz Feminina do Campo, que á sua 9ª edição neste ano, reunindo egressas em reflexões sobre o papel da mulher no campo que são multiplicadas em programas de rádio.

Outro é o de Acompanhamento de Egressos que, inclusive, abre portas para a implementação dos projetos dos jovens com aportes de parceiros que investem em planos inovadores no meio rural. E há ainda o Programa Boas Práticas de Empreendedorismo para a Educação, pelo qual o Instituto compartilha suas ferramentas pedagógicas que contribuem com a educação no campo.

Que venham muitas décadas de transformações de realidades e plantios de sementes visando que cada jovem vislumbre um futuro cheio de oportunidades.

* Nádia Fengler Solf, gerente do Instituto Crescer Legal

