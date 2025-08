Colunistas No Rancho Fundo

Por Rogério Pons da Silva | 4 de agosto de 2025

Lamartine Babo, autor de "No Rancho Fundo". (Foto: Domínio Público/Arquivo Nacional Brasileiro)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lamartine Babo, carioca da Tijuca, compositor de hinos dos principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. Do Madureira, do seu amado América RJ, Bangu, Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Lamartine sempre gostou de música desde a infância e foi trabalhar na empresa Light. Foi pego pelo chefe batucando um samba na mesa de trabalho e demitido.

Lamartine resolveu viver da música, o que era seu maior sonho. Na música, conheceu a boêmia e a vida desregrada.

Certa vez, ficou muito mal de saúde, foi para o interior de Minas Gerais se tratar de, possivelmente, uma pneumonia.

Após meses isolado em uma fazenda bem afastada, sem nada pra fazer (de errado), curado e saudoso da vida de bares e noitadas, volta ao Rio e retoma suas atividades musicais.

Na mesma semana, é convidado por Ary Barroso foi assistir uma apresentação do amigo no teatro Recreio com a música: “Na grota funda”

Lamartine adorou a música, mas detestou a letra que era de J.Carlos (realmente, a letra é horrível)

Na grota funda

Letra J. Carlos e música de Ary Barroso

Na grota funda,

na virada da montanha,

só se conta uma façanha

do mulato da Raimunda.

Matou a nega

com um pedaço de canela

e, depois, sem mais aquela

foi juntá c’uma galega.

Ela morreu

na virada da montanha,

vai havê outra façanha

esse mulato vai sê meu!

Esse mulato

vai fazendo o que ele qué,

já matou duas muié

porque bamba ele é de fato.

Se não morreu,

vou mansá esse cachorro,

na virada, ali do morro,

esse mulato vai sê meu.

Lamartine, naquela noite mesmo, começou a escrever outra letra.

Com toda certeza, influenciado pela tempo que ficou isolado interior de Minas, na melancolia e nas noites pacatas que viveu com saudades do Rio de Janeiro e a boêmia.

Com a nova letra pronta, não mostrou ao amigo Ary Barroso. O próprio Lamartine interpretou direto a música com nova letra e inédita em seu programa de rádio: “Horas Lamartinescas” na PRB-7, Rádio Educadora do RJ.

Foi um sucesso!!! E é sucesso até hoje!!!

Obrigado Lamartine Babo! Você salvou a bela música e a reputação do Ary Barroso e nos deu este presentão, símbolo do verdadeiro cancioneiro sertanejo!!!

Com vocês, “No Rancho Fundo”, com a letra de Lamartine Babo:

No rancho fundo

Bem pra lá do fim do mundo

Onde a dor e a saudade

Contam coisas da cidade

No rancho fundo

De olhar triste e profundo

Um moreno canta as mágoas

Tendo os olhos rasos d’água

Pobre moreno

Que de noite no sereno

Espera a lua no terreiro

Tendo um cigarro por companheiro

Sem um aceno

Ele pega na viola

E a lua por esmola

Vem pro quintal desse moreno

No rancho fundo

Bem pra lá do fim do mundo

Nunca mais houve alegria

Nem de noite nem de dia

Os arvoredos

Já não contam mais segredos

E a última palmeira

Já morreu na cordilheira

Os passarinhos

Hibernaram-se nos ninhos

De tão triste esta tristeza

Enche de trevas a natureza

Tudo porque

Só por causa do moreno

Que era grande, hoje é pequeno

Para uma casa de sapê

Se Deus soubesse

Da tristeza lá da serra

Mandaria lá pra cima

Todo o amor que há na terra

Porque o moreno

Vive louco de saudade

Só por causa do veneno

Das mulheres da cidade

Ele que era o cantor da primavera

E que fez do rancho fundo

O céu melhor que tem no mundo

Se uma flor desabrocha

E o sol queima

A montanha vai gelando

Lembra o cheiro da morena.

* Rogério Pons da Silva

Jornalista e Empresário Industrial

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

