Por Flavio Pereira | 4 de agosto de 2025

Lider da oposição na Câmara, deputado federal Zucco falou ontem para o publico ue compareceu ao Parcão, em Porto Alegre. (Foto: Arquivo pessoaal)

Mesmo com a chuva insistente, uma multidão compareceu ontem no Parcão em Porto Alegre, para participar de manifestações, que ocorrem em outras 37 cidades brasileiras, para protestar contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro do STF Alexandre de Moraes e o processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta por suposta tentativa de golpe de Estado. Foi sem dúvida, a maior manifestação pública deste ano em Porto Alegre. O deputado federal Luciano Zucco, pré-candidato ao Piratini, e líder da Oposição na Câmara, destacou que “o Brasil mostrou sua força. Mostrou que não aceitará calado a perseguição política, a criminalização de adversários e a erosão das liberdades.”

Líder da oposição divulgou nota oficial

Em nota, o líder da oposição, deputado federal Zucco (PL) destacou que o dia de ontem “ficará marcado na história do Brasil como um momento sem precedentes. O maior líder da direita brasileira, Jair Messias Bolsonaro, mesmo preso dentro de casa, usando tornozeleira eletrônica e impedido de circular no final de semana, levou milhares de brasileiros às ruas em todas as capitais, cidades médias, pequenas e do interior do país. Enquanto isso, o atual presidente da República, que dispõe da máquina pública e da liberdade plena, foi incapaz de mobilizar o povo. Reuniu apenas um grupo restrito, em um evento fechado e esvaziado – em total contraste com a força das manifestações democráticas que tomaram o Brasil hoje. É impressionante constatar: um homem com sérias restrições de liberdade mobiliza milhões de brasileiros pela causa da liberdade, enquanto aquele que ocupa a cadeira presidencial não consegue despertar qualquer entusiasmo popular”.

Governo do Estado anuncia quatro ações para reconstrução de Eldorado do Sul

O governo do Estado deve anunciar hoje quatro medidas a serem implementadas em Eldorado do Sul, município mais impactado nas enchentes de maio de 2024. Fazem parte do pacote, o contrato para atualização dos projetos dos diques da Bacia do Rio Jacuí, autorização para o hidrojateamento em áreas alagadas, o anuncio de um novo hospital, e a compra de um terreno para a construção de moradias definitivas. As propostas fazem parte do Plano Rio Grande, e utilizarão recursos do Fundo de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul,o Funrigs.

Lula insiste em moeda que substitua o dólar nas transações internacionais

O presidente Lula, falando para a companheirada ontem (03) no encerramento do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado em Brasília, mostrou que ainda não compreendeu o contexto das sanções impostas pelo presidente Donald Trump em defesa do sistema democrático, e da preservação da moeda americana como referência mundial. O novo sistema de liquidação no lugar do dólar, vem sendo coordenado no bloco do Brics por Alexander Pankin, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Lula, de olho nos dividendos eleitorais que esse embate lhe traz, mesmo que em prejuízo do Brasil, ao mesmo tempo em que afirma querer o diálogo, insiste em contrapor Donald Trump, e defender uma moeda alternativa ao dólar nas transações internacionais:

— Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar — disse.

Governador retorna de férias, e viaja para São Paulo

Os anúncios serão feitos pessoalmente às 15 horas na prefeitura de Eldorado do Sul, pelo governador Eduardo Leite, que está retornando de férias. Logo após o ato em Eldorado do Sul, o governador embarca para São Paulo, para o lançamento da Expointer no escritório da Invest RS.

Ex-procurador do Peru, José Ugaz: “Brasil exportou corrupção, e agora exporta impunidade”

O ex procurador do Peru, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, que atuou como procurador da Nação no caso de corrupção peruano Fujimori-Montesinos, afirmou em entrevista à imprensa do Peru, que “em nenhum caso se justifica uma concessão de asilo por parte do governo do Brasil à ex-primeira dama Nadine Heredia, condenada a 15 anos por corrupção e lavagem de dinheiro no Caso Lava Jato.”

Ugaz observou que “o tratado internacional de asilo exclui expressamente aqueles pedidos de pessoas condenadas em um processo judicial razoável. O asilo concedido a uma pessoa condenada por corrupção cria um obstáculo para a justiça peruana, e um perigoso precedente que reforça a impunidade na região”.

Para o procurador, “evidente que Lula sabotou toda a estrutura de investigação e sanção da Lava Jato. O Brasil com Lula lamentavelmente derrubou as acusações e ele voltou a presidência. O Brasil exportou corrupção a 11 paises com o caso da Lava Jato, e agora quer exportar impunidade”, declarou.

Reeleito presidente da Associação dos Delegados, Wondracek cobra valorização da classe

Reeleito para mais uma gestão no comando da ASDEP, a Associação dos Delegados de Polícia do estado, o delegado Guilherme Wondraceck terá ao seu lado Silvia Coccaro de Souza como 1ª Vice-Presidente Administrativa; Rodrigo Pohlmann Garcia, como 2º Vice-Presidente Administrativo; Mário Antônio Mombach Jaworoski, como 1º Vice-Presidente Financeiro; e Vinícius Nahan dos Santos, como 2º Vice-Presidente Financeiro. Atualmente, no ranking dos salários, os Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul ocupam a 18ª posição, atrás do Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Alagoas, Rondonia, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Sergipe,dentre outros. Ontem à noite, pelo telefone, o novo presidente da ASDEP resumiu para o colunista, as prioridades da nova gestão:

– Vamos seguir na luta pela valorização da classe, que apesar dar um excelente resultado e muita visibilidade positiva ao governo, não é valorizada e sequer recebida pelo governo”, afirma Wondraceck.

Flávio Pereira (Instagram: @flaviorrpereira)

Zucco: “Manifestações foram um grito em defesa do Estado Democrático de Direito, contra a censura e o autoritarismo.”

