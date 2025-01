Mundo Transição de Trump tem sido cautelosa para assumir as rédeas do governo nos Estados Unidos

20 de janeiro de 2025

A nova equipe do presidente eleito (foto) ainda não havia dito ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos quem seria o novo procurador-geral interino

Embora essa transição de Trump tenha ocorrido de forma mais tranquila do que em 2017, a atual passagem de Trump tem sido cautelosa para fazer as coisas básicas necessárias para assumir as rédeas do governo.

No Departamento de Justiça, nas últimas semanas, eles têm pedido à equipe de Trump para fornecer nomes de pessoas que chegam hoje para começar a administrar o departamento. A equipe de Trump tem demorado para responder.

Isso é potencialmente um problema nesta segunda-feira (20) se houver uma emergência de segurança nacional e alguém precisar estar pronto para assinar mandados da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira de 1978 (FISA, na sigla em inglês).

Esses mandados, autorizados pela FISA, permitem que o governo conduza vigilância sobre poderes estrangeiros ou agentes suspeitos de espionagem ou terrorismo. Até este domingo (19), a nova equipe de Trump ainda não havia dito ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos quem seria o novo procurador-geral interino.

Ao meio-dia, a última pessoa autorizada a assinar mandados FISA sairá sem ter alguém para passar o comando. Em 2021, o governo Biden pediu ao procurador-geral adjunto nomeado por Trump para a segurança nacional que permanecesse enquanto seu procurador-geral interino pudesse assumir.

Trump assinou os acordos necessários para as verificações de antecedentes do FBI sobre os indicados um mês após a eleição, um atraso que causou problemas com audiências adiadas.

Os republicanos disseram que a audiência de Kash Patel para comandar o FBI está atrasada enquanto eles esperam que sua verificação de antecedentes do FBI seja concluída. Eles previram que mais indicados poderiam assumir rapidamente após Trump tomar posse.

Transição de Trump tem sido cautelosa para assumir as rédeas do governo nos Estados Unidos

