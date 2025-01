Grêmio Segundo jornal, Keylor Navas, especulado no Grêmio, tem acerto com clube argentino

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O goleiro pode ser o novo reforço do Newell's Old Boys Foto: Divulgação O goleiro pode ser o novo reforço do Newell's Old Boys. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo o jornal “Olé”, da Argentina, o goleiro Keylor Navas teria um acordo verbal com o Newell’s Old Boys para o início da temporada. Nos últimos dias, o costarriquenho estava sendo muito especulado como novo jogador do Grêmio.

De acordo com o portal, o ex-Real Madrid deve assinar um contrato de um ano e já pode estrear no próximo dia 27 de janeiro, contra o Banfield.

O jogador estava livre no mercado desde maio de 2024, quando saiu do PSG, da França. Keylor Navas teria recebido propostas de clubes do México, Arábia Saudita, Brasil (Grêmio) e Argentina (San Lorenzo e Newell’s Old Boys).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/segundo-jornal-keylor-navas-especulado-no-gremio-tem-acerto-com-clube-argentino/

Segundo jornal, Keylor Navas, especulado no Grêmio, tem acerto com clube argentino

2025-01-20