Colunistas “Transição Energética e Mudanças Climáticas” em destaque em evento do SENGE-RS

Por Flavio Pereira | 9 de dezembro de 2024

Presidente do SENGE-RS, Cezar Henrique Ferreira Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

“Transição Energética e Mudanças Climáticas” serão os temas debatidos durante o próximo “Painéis da Engenharia”, promovido pelo SENGE-RS. O evento, que tem inscrições gratuitas, ocorre nesta quarta-feira (11), das 13h às 20h, no Hotel Hilton (Rua Olavo Barreto Viana, número 18, em Porto Alegre). O evento tem o patrocínio do CREA-RS.

Destaque para a palestra da magistrada do Tribunal Regional Federal Rafaela Rosa. Coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Rafaela também atua na Central de Julgamento das ações coletivas das enchentes no Estado.

Rafaela é magistrada formadora na Escola Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM) e autora da obra “Dano Climático: conceito, pressupostos e responsabilização” (Editora Tirant Lo Blanch).

Também participa do evento a especialista em Política Climática Subnacional e Legislativo no Instituto Clima e Sociedade Carmynie Barros e Xavier. Carmynie atuou no Centro Brasil no Clima e no Climate Reality Project Brasil em advocacy e justiça climática.

Outro destaque é a participação do pesquisador sênior da Embrapa Airton Kunz, que falará sobre Biometano & Descarbonização. Kunz tem graduação em Química Industrial (UFSM), mestrado e doutorado em Química (UNICAMP), pós-doutorado na Texas A & M University (2012) e no USDA/ARS (2012). Foi presidente da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das produções Agropecuária e Agroindustrial (SBERA).

Atualmente, desenvolve pesquisas nos temas digestão anaeróbia, remoção/recuperação de nutrientes e reúso de efluentes e tecnologias energéticas de forma justa e sustentável.

Serão três painéis:

– Contexto da Transição Energética na Atualidade

– Biometano & Descarbonização

– Impacto da Transição Energética nas Mudanças Climáticas

2024-12-09