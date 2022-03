Rio Grande do Sul Trânsito: BR-116 e BR-290 passam por manutenção até o próximo sábado; confira onde haverá bloqueios

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista serão adiados. Foto: Dnit/Divulgação Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista serão adiados. (Foto: Dnit/Divulgação) Foto: Dnit/Divulgação

Trechos das rodovias BR-116 e BR-290 no Rio Grande do Sul passarão por serviços de manutenção até o próximo sábado (19).

Os locais contarão com sinalização, mas é preciso atenção para bloqueios de pista, em ambos os sentidos no trecho metropolitano da BR-116, entre Sapucaia do Sul e Porto Alegre, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As interrupções vão ocorrer durante o dia em diferentes segmentos da rodovia para a continuidade do serviço de recuperação asfáltica. O DNIT alerta também para as atividades noturnas na rodovia.

Já na BR-290, o departamento pede que os motoristas redobrem os cuidados, pois estão programados “pare e siga” em Rio Pardo e entre Encruzilhada do Sul a Cachoeira do Sul.

Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista serão adiados.

Confira abaixo a programação de cada trecho:

BR-116/RS (trecho metropolitano)

sábado e domingo (12 e 13/03) – Serviço noturno – das 21 às 6 horas – km 245 ao km 261 (São Leopoldo a Porto Alegre) – Serviços de limpeza das muretas centrais (new jersey), sentido Capital-interior.

(de 14 a 18/03) – das 8h30 às 17h)

– km 204 ao km 206 (Picada Café) – Serviços de limpeza e valas, em ambos os sentidos;

– km 208 ao km 223 (Picada Café a Dois Irmãos) – Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos;

– km 209 ao km 209,8 (Morro Reuter) – Serviços nos acostamentos, em ambos os sentidos;

– km 227 ao km 228 (Dois Irmãos) – Serviços nos acostamentos, em ambos os sentidos;

– km 242 ao km 250 (São Leopoldo) – Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas, meio-fio e valas, em ambos os sentidos;

– km 252,7 ao km 273,4 (Sapucaia do Sul a Porto Alegre) – Serviços de microrrevestimento, em ambos os sentidos;

– km 260 ao km 264 (Canoas) – Serviços de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos.

Serviços noturnos (das 21 às 6 horas)

– km 245 ao km 261 (São Leopoldo a Porto Alegre) – Serviços de limpeza das muretas centrais (new jersey), sentido Capital-interior.

BR-116/RS

(de 14 a 18/03 – das 8h às 18h)

– km 290 ao km 400,5 (Guaíba a Camaquã) – Serviços de conservação, em ambos os sentido;

– km 388 ao km 392 (Camaquã) – Serviço de restauração do pavimento, no sentido Capital-interior.

BR-290/RS (de 14 a 18/03)

– km 98 ao km 112 (Porto Alegre) – Serviços de conservação rotineira, em ambos os sentidos (das 8 às 18 horas);

– km 135 ao km 155 (Eldorado do Sul a Arroio dos Ratos) – Roçada da faixa de domínio, em ambos os sentidos (das 7 às 17h);

– km 150 ao km 160 (Arroio dos Ratos) – Serviços de conservação em ambos os sentidos (das 7 às 17h);​

– km 195 ao km 198 (Rio Pardo) – Serviços de manutenção na pista com sistema de “pare e siga” (das 7 às 17h);

– km 230 ao km 245 (Rio Pardo a Cachoeira do Sul) – Roçada da faixa de domínio, em ambos os sentidos (das 7 às 17h);

– km 242 ao km 248 (Encruzilhada do Sul a Cachoeira do Sul) – Serviços de manutenção na pista com sistema de “pare e siga” (das 7 às 17h).

