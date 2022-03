Mundo Presidente dos EUA autoriza mais US$ 200 milhões para armas e treinamento militar à Ucrânia

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Decisão eleva o total da ajuda de segurança dos EUA à Ucrânia para US$ 1,2 bilhão desde janeiro de 2021.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou neste sábado (12) mais US$ 200 milhões em armas e outras assistências para a Ucrânia, informou a Casa Branca.

A decisão eleva o total da ajuda de segurança dos EUA fornecida à Ucrânia para US$ 1,2 bilhão desde janeiro de 2021 e para US$ 3,2 bilhões desde 2014, quando a Rússia anexou a região da Crimeia na Ucrânia, segundo altos funcionários do governo.

Em um memorando ao secretário de Estado Antony Blinken, Biden ordenou que até US$ 200 milhões alocados através da Lei de Assistência Externa fossem designados para a defesa da Ucrânia.

Os fundos podem ser usados ​​para armas e outros artigos de defesa do estoque do Departamento de Defesa, bem como educação e treinamento militar para ajudar a Ucrânia contra as forças invasoras russas.

O Pentágono não fez comentários imediatos sobre a ajuda adicional e que tipos de armas seriam incluídas. A Ucrânia tem pedido mais armas antitanque Javelin e mísseis Stinger para derrubar aeronaves inimigas.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, destacou neste sábado (12) a necessidade de mais suprimentos militares, em entrevista à iniciativa sem fins lucrativos Renew Democracy Initiative.

Os Estados Unidos recorreram ao seu estoque de armas para abastecer a Ucrânia repetidamente, começando no outono de 2021 e depois novamente em dezembro e fevereiro.

O último lote de armas fornecido pelo país, em fevereiro, incluiu antiblindagem, armas pequenas, coletes à prova de balas e várias munições em apoio aos defensores da linha de frente da Ucrânia, segundo o Pentágono, bem como sistemas antiaéreos.

Na noite de quinta-feira, o Congresso dos EUA aprovou US$ 13,6 bilhões em ajuda emergencial para a Ucrânia.

