Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A liberação é apenas para acesso local. Foto: Alex Rocha/PMPA A liberação é apenas para acesso local. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) começou a liberar o trânsito em alguns trechos do Centro Histórico de Porto Alegre, nesta quarta-feira (29), para permitir que as pessoas possam ter acesso para o serviço de limpeza e reparos.

“Estamos monitorando diariamente e há ainda um trabalho de limpeza a ser feito por parte do DMLU e de verificação de possíveis danos no asfalto devido ao grande volume de chuva. Por esse motivo, a liberação neste momento é apenas para acesso local”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

A prefeitura, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR Via Sul, liberou o acesso à Porto Alegre via BR-290 por meio de uma faixa da avenida Zaida Jarros. O trecho é indicado para acesso local, pois ainda há pontos com acúmulo de água.

Motoristas que trafegarem por essa via podem seguir pela Farrapos. Para os condutores da região metropolitana que trafegam pela BR-116 e desejam acessar Porto Alegre está liberado o acesso pelo corredor humanitário e avenida Farrapos. O Aeroporto Salgado Filho continua interditado devido ao acúmulo de água.

Também foi autorizado o tráfego no sentido Capital/Interior pela avenida Farrapos. Os condutores que seguem pela Farrapos no sentido bairro/centro e podem seguir até a rua da Conceição, passando pelo trecho do Corredor Humanitário pela frente da rodoviária e acessando a Castelo Branco.

Entradas e saídas de Porto Alegre liberadas

Região Central: os motoristas que vêm no sentido Bairro/Centro, pelo Túnel da Conceição, podem acessar o Largo Vespasiano Julio Veppo e entrar na Castelo Branco. A saída pelo corredor humanitário pode ser feita também via Farrapos, com trânsito liberado.

No sentido inverso, o condutor vem pela Castelo Branco e acessa o Túnel da Conceição via corredor humanitário.

Região Norte (Corredor humanitário Assis Brasil – sentido Porto Alegre – Interior): A avenida Assis Brasil está aberta a partir da Bernardino Silveira Amorim, no sentido Capital/interior. Para os motoristas acessarem a Freeway, foi criado o corredor próximo ao número 8.703, na altura do posto Garoupa. A partir do acesso à Freeway, a avenida continua bloqueada em direção a Cachoeirinha. O uso do caminho é preferencial para veículos de emergência, mas poderá ser utilizado por carros de passeio.

Sentido Interior – Capital: Os motoristas que querem acessar Porto Alegre pela BR-290 (sentido Litoral – Capital) podem utilizar um retorno emergencial criado no Km 98, após o vão móvel, e acessar a avenida Sertório. Após, há opção de continuar pela Sertório ou seguir pela Terceira Perimetral para outras regiões da cidade.

Região Leste: Acesso pela RS-118, via Alvorada e Baltazar de Oliveira Garcia, ou RS- 040, por Viamão e Bento Gonçalves.

