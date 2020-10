Porto Alegre Trânsito na trincheira da avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, será liberado nesta quinta

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

A obra está 98% concluída, segundo a prefeitura Foto: Anselmo Cunha/PMPA A obra está 98% concluída, segundo a prefeitura. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O tráfego de veículos na trincheira da avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, será liberado a partir das 9h desta quinta-feira (08). A prefeitura realizou uma vistoria no local nesta quarta (07).

O fluxo na trincheira foi interrompido no final de abril para obras de acabamento, recuperação de placas de concreto, instalação de barreiras de proteção e construção de uma das alças de acesso à avenida no sentido bairro-Centro. Conforme a prefeitura, todos os serviços estão de acordo com o cronograma.

Mesmo com a liberação do trânsito, ainda haverá trabalhos a serem concluídos. Será preciso fechar acessos às ruas General Couto de Magalhães e Marquês do Pombal, fazer o preenchimento de meio-fio no corredor de ônibus e finalizar a sinalização. A obra está 98% pronta e deverá ser entregue dentro do prazo do contrato, em novembro de 2021.

