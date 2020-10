Polícia Nove toneladas de drogas são incineradas pela Polícia Civil gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Essa foi a segunda maior incineração de drogas já realizada no Estado Foto: Polícia Civil/Divulgação Essa foi a segunda maior incineração de drogas já realizada no Estado. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil incinerou, nesta quinta-feira (08), nove toneladas de drogas apreendidas em diversas operações realizadas no Rio Grande do Sul. A queima ocorreu em uma indústria em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação, autorizada pelo Poder Judiciário, foi coordenada pelo Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) e contou com acompanhamento da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Instituto-Geral de Perícias.

Essa foi a sexta incineração de entorpecentes feita neste ano e a segunda maior já realizada na história do Estado. Na maior incineração, ocorrida em junho, foram destruídas dez toneladas de drogas.

Nesta quinta, foram incinerados maconha, cocaína, crack, LSD, MDMA e ecstasy. O prejuízo estimado ao narcotráfico é de aproximadamente R$ 30 milhões, segundo a polícia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia