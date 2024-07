Porto Alegre Trânsito no bairro Chácara das Pedras terá alterações nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Agentes da EPTC atuarão no monitoramento do trânsito. Foto: Julio Ferreira/PMPA Agentes da EPTC atuarão no monitoramento do trânsito. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

O trânsito no bairro Chácara das Pedras terá alterações nesta segunda-feira (15). O cruzamento das avenidas Teixeira Mendes e João Wallig estará bloqueado. Além disso, haverá mudança de sentido na última quadra da rua Araponga (próximo à Praça Joaquim Leit), que passará a ser sentido Sul0-Norte. O motivo é uma obra do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) em galeria pluvial

Haverá desvio no sentido Norte-Sul pela avenida João Wallig, rua Hugo Candal, rua Carlos Huber, Praça Joaquim Leite, rua Araponga e avenida Teixeira Mendes. Já no sentido sul/norte, será pela Teixeira Mendes e João Wallig. Para quem for acessar a continuação da Teixeira Mendes em direção à avenida Nilo Peçanha, a opção é a rua Hugo Candal.

Veículos que vêm da rua Carlos Huber, no sentido Sul-Norte, deverão acessar a Praça Joaquim Leite, rua Araponga, avenida Teixeira Mendes e avenida João Wallig para seguir em direção à avenida Nilo Peçanha.

A linha de ônibus T1, no sentido Norte-Sul, circulará pela avenida João Wallig, rua Doutor Prudente de Moraes, rua General Francisco de Paula Cidade e avenida Teixeira Mendes, depois voltando a seu itinerário habitual. No sentido Sul-Norte, permanece inalterada.

Área Azul

A operação do estacionamento rotativo “Área Azul” será retomada segunda-feira nas regiões do Fórum Central (bairro Praia de Belas) e Menino Deus. O sistema permanece desativado desde o início das enchentes de maio e sua reativação foi autorizada após vistoria da EPTC. As formas de ativação e pagamento podem ser conferidas em prefeitura.poa.br.

Com a volta dessas duas operações, o parquímetro estará presente tem todas regiões onde já funcionava antes da catástrofe. Fazem parte da lista os bairros Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Cristo Redentor, Floresta, Menino Deus, Moinhos de Vento, Passo D’Areia e Tristeza, bem como pontos específicos como Fórum Central, orla do Guaíba, Redenção, Parcão, Marinha do Brasil e os shoppings Praia de Belas e Iguatemi.

