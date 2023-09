Esporte No Maracanã, São Paulo vence o Flamengo por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Com o resultado, o Tricolor Paulista tem a vantagem do empate na partida de volta. (Foto: Reprodução)

Diante de quase 70 mil torcedores no Maracanã, no Rio de Janeiro, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, na tarde deste domingo (17), na primeira partida da final da Copa do Brasil.

O gol foi marcado por Calleri, aos 46 minutos do primeiro tempo. O argentino cabeceou após cruzamento de Nestor e desatenção do goleiro flamenguista Matheus Cunha.

O São Paulo se sentiu em casa no Maracanã e deu um importante passo rumo ao título inédito da Copa do Brasil. O Tricolor teve grande atuação. A partida também marcou mais um péssimo desempenho do rubro-negro carioca.

O árbitro gaúcho Anderson Daronco apitou o jogo. Com o resultado, o Tricolor paulista tem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada no próximo domingo (24), no Morumbi, em São Paulo. Caso o Flamengo devolva o gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Se vencer por dois gols de diferença ou mais, o time carioca conquistará o pentacampeonato da competição.

Muito irritada, a torcida rubro-negra vaiou o time diversas vezes durante o jogo, inclusive o ídolo Gabigol, que foi substituído no segundo tempo por causa de uma possível lesão. O técnico argentino Jorge Sampaoli e a diretoria também foram alvo de xingamentos.

