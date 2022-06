Porto Alegre Trânsito porto-alegrense tem bloqueio e mudança no trajeto de lotação para obras do Quadrilátero

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Avenida Otávio Rocha será bloqueada entre a Praça XV e a Doutor Flores. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre informa que, a partir das 19h deste domingo (5), a avenida Otávio Rocha, entre a Praça XV e a Doutor Flores, no Centro, será bloqueada para o trânsito de veículos nos dois sentidos, em função do começo das obras do Quadrilátero na região. A sugestão para o motorista que vem pela av. Júlio de Castilhos e deseja chegar até o local é seguir reto, acessar a rua Cel. Vicente, depois a av. Alberto Bins até chegar à Praça Otávio Rocha.

O bloqueio vai causar alteração no itinerário da linha de lotação 50.2 IAPI. O terminal seguirá no mesmo local, mas, ao chegar na Otávio Rocha, o seletivo desvia pela Dr. Flores, Praça Rui Barbosa, av. Mauá, Largo Visconde do Cairú, Praça Parobé, rua Marechal Floriano até chegar ao terminal.

Ampliação de atendimento

Além da alteração na região central, na segunda-feira (6) haverá a ampliação do itinerário da linha 50.2 com o objetivo de atender melhor os clientes. A lotação terá seu terminal bairro alterado para a avenida Engenheiro José Maria de Carvalho e atenderá passageiros no Shopping Bourbon Wallig, Hospital Conceição e Banco de Olhos em ambos os sentidos. Além da mudança, haverá a ampliação da oferta que chegará a 310 viagens, sendo 155 por sentido.

