Porto Alegre Trânsito sofre alterações na região da avenida João Pessoa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Mudanças são necessárias para o andamento das obras de pavimentação do corredor de ônibus Foto: Alex Rocha/PMPA Mudanças são necessárias para o andamento das obras de pavimentação do corredor de ônibus. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Em razão do andamento das obras de pavimentação do corredor de ônibus, a pista lateral esquerda da avenida João Pessoa, no bairro Azenha, em Porto Alegre, foi bloqueada para o trânsito de veículos, a partir desta quinta-feira (07), no trecho compreendido entre a rua Praça Piratini e a avenida da Azenha.

Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o sentido de circulação foi invertido na Praça Piratini, que passou a ter a tráfego de veículos da João Pessoa para a Azenha. Os motoristas que trafegam pela pista lateral esquerda da Azenha, que fariam o retorno na praça para alcançar a avenida Piratini e o Colégio Júlio de Castilhos, devem se dirigir até a avenida Ipiranga para fazer o retorno.

Os veículos que circulam no lado esquerdo da João Pessoa, a partir da Ipiranga, são direcionados para a Praça Piratini, onde têm acesso ao estacionamento do shopping João Pessoa e à pista esquerda da avenida da Azenha, em direção ao bairro.

De acordo com a prefeitura, as obras do corredor de ônibus já atingiram mais de 55% de execução dos serviços e têm previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre