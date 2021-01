Rio Grande do Sul Governador garante que o RS tem estoque de seringas, estrutura e logística para a vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite e a diretora do Cevs, Cynthia Goulart Molina-Bastos Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini Eduardo Leite e a diretora do Cevs, Cynthia Goulart Molina-Bastos. (Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini) Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini

Após a publicação pelo governo federal, na noite de quarta-feira (06), da MP (medida provisória) que permite ao Poder Público a compra de insumos e vacinas contra a Covid-19 com dispensa de processo de licitação, o governador do RS, Eduardo Leite, divulgou um vídeo, nesta quinta-feira (07), no qual garante que o Estado está preparado para iniciar a imunização dos gaúchos.

“É importante para tranquilizar a população gaúcha. O Estado tem estoque de seringas, tem estrutura, tem logística preparada e tem planos de contingência também para uma eventual necessidade de maior mobilização do Estado em relação ao que vier do Ministério da Saúde para o plano de vacinação em relação ao coronavírus. Podem ter certeza que nós estamos atentos e trabalhando fortemente para garantir a imunização e a superação deste quadro em relação ao coronavírus neste ano de 2021”, afirmou o governador.

De acordo com a diretora do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Cynthia Goulart Molina-Bastos, o RS tem 4,5 milhões de seringas em estoque e já abriu processo de compra para mais 10 milhões de unidades. Além disso, tem 5 milhões de agulhas que podem ser usadas em outras seringas caso necessário. “Estamos numa situação muito tranquila em relação à chegada de qualquer vacina a qualquer momento, porque a gente tem toda a rede da vacinação contra a influenza pronta e desocupada”, afirmou Cynthia.

Segundo a diretora, a preparação do Estado começou em setembro do ano passado e toda a logística está sendo planejada, inclusive, para quando as duas campanhas – do coronavírus e da gripe – se sobreporem durante o inverno. Por isso, inclusive a compra de caminhões para transporte dos insumos está sendo preparada, além de uma lista de empresas que já se candidataram a ajudar o governo em caso de necessidade. “Está tudo engatilhado para que, qualquer probleminha que houver, já haverá uma saída. É plano A, B e C”, disse Cynthia.

Ainda no vídeo, o governador destacou que está em contato direto com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para garantir que o RS receba as doses necessárias para imunizar toda a população gaúcha o mais breve possível. Leite afirmou que a publicação da MP “renova a confiança” na coordenação nacional de todo o processo de vacinação no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul