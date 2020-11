Horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre informa que as linhas de ônibus da Capital receberão nova ampliação de viagens para melhor atender os usuários do serviço. Desde esta -feira, 6, a linha 470 passou a operar com um aumento em sua oferta de dias úteis. As linhas V525 e 2575 ão ampliação em suas tabelas de a partir deste fim de semana, assim como as linhas 510 e 520, que serão unificadas aos sábados e atenderão pela linha 520.3. As linhas 441, B55, B25, B51, 6372, 7151, 178, 184, 110 e 188 ão mudanças em suas viagens a partir de -feira, 9.

Os ajustes na oferta são realizados após análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da. Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI.

Confira as mudanças

Dias úteis:

Linha 470/Bom Jesus/Madri: Ampliação de 14 viagens por dia, de 86 viagens para 100, sendo 50 viagens por sentido. Redução do intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 18 para 16 minutos, com redução no tempo de espera de 11%. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

Linha 441/Antônio de Carvalho: Ampliação de oito viagens por dia, de 86 viagens para 100, sendo 50 viagens por sentido. Antecipação do horário de início da operação da linha, das 6h10 para às 5h50. Redução do intervalo médio entre as viagens no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16h às 19h30) de 18 para 16 minutos, e redução de 11% no tempo de espera nos horários de pico.

Linha B55/Protásio/Humaitá: Ampliação de uma viagem por dia, de 43 viagens para 44. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h25. Viagem das 5h30 passa a ser às 5h40.

Linha B25/A. Feijó/Humaitá: Aumento de uma viagem por dia, de 40 viagens para 41 e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h10.

Linha B51/Parque/Postão IAPI/H Conceição: Aumento de uma viagem por dia, de 25 viagens para 26 e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

Linha 6372/Chácara das Pedras via IAPI: Ampliação de seis viagens por dia, de 54 viagens para 60, sendo 30 viagens por sentido. Redução do intervalo entre viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 35 minutos para 30, com redução de 14% no tempo de espera. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 23h16.

Linha 7151/Sarandi/Sertório: Aumento de duas viagens por dia, de 58 viagens para 60, sendo 30 viagens por sentido e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 23h30.

Sábados:

Linha V525/Rio Branco/Anita/Iguatemi: Aumento de quatro viagens por dia, de 46 viagens para 50, sendo 25 viagens por sentido, e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h30.

Linha 2575/Paulino Azurenha/Cascatinha/Azenha (Via Leste): Aumento de duas viagens por dia, de 28 viagens para 30, sendo 15 viagens por sentido, e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h45.

Linha 520.3/Triângulo/24 de outubro/Auxiliadora: Unificação das linhas 510 e 520 aos sábados, através da linha 520.3, com saída do Terminal Triângulo até o Centro. É uma opção direta do Terminal Triângulo aos hospitais Presidente Vargas, Beneficência Portuguesa e Santa Casa. Terá oferta de 74 viagens por dia, sendo 37 por sentido. Redução de uma hora para 25 minutos no intervalo entre viagens para os usuários que embarcam a partir da av. Plinio Brasil Milano, no trecho da Praça Alberto Ramos (terminal atual da linha 510), e possuem como destino a av. Independência ou o Centro Histórico.

Linha 178 Praia de Belas: Ampliação de seis viagens por dia, passando de 62 viagens para 68 viagens, sendo 34 viagens por sentido, entre o terminal Azenha e a rua Uruguai, no Centro. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h13.

Linha 184 Juca Batista: Ampliação de quatro viagens por dia, passando de 70 viagens para 74 viagens, sendo 37 viagens por sentido, entre o terminal da rua Marcírio da Silva Barbosa, na Hípica, e a av. Sen. Salgado Filho, no Centro. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h30min.

Linha 110 Restinga Nova Via Tristeza: Horário das 21h10 do bairro ao Centro passa a sair às 21h20, do Terminal Nilo Wulff. Horário das 22h10 Centro ao bairro passa a sair às 22h20.

LInha 188 Assunção: Horário das 21h10 bairro ao Centro passa a sair às 21h30, da rua Camaquã. Horário das 21h50 Centro ao bairro passa a sair às 22h10, da rua Uruguai.