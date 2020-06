Porto Alegre Transporte coletivo é tema de audiência

9 de junho de 2020

Reunião busca soluções sobre o transporte coletivo.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior participa nesta quarta-feira (10), de uma mediação para buscar soluções sobre o transporte coletivo. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

“Essa reunião ocorre em um momento muito oportuno em virtude da pandemia e em que estamos buscando uma revisão geral da licitação da legislação e do modelo operacional do transporte coletivo”, afirmou o prefeito.

Segundo Marchezan, a ideia é contribuir e proteger todos os agentes envolvidos, combinando a licitação daqui a dois anos, quando os reflexos da pandemia e dos novos modelos operacionais estiverem mais claros.

Desde 2017, a prefeitura afirma que precisou adotar uma série de medidas para incentivar o transporte público e reduzir o valor da passagem. No final de janeiro, o Executivo apresentou à Câmara de Vereadores o projeto que previa, antes do coronavírus, a redução do valor da tarifa em R$ 1,30. Atualmente a passagem em Porto Alegre é R$ 4,70, uma das mais caras do Brasil, e não conta com nenhum subsídio. As empresas haviam solicitado o valor de R$ 5,20, situação que pode ser ainda mais agravada com os reflexos econômicos da Covid- 19.

Além do prefeito, participam da mediação desembargadores, representantes da Procuradoria-Geral do Município, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Ministério Público, Câmara de Vereadores, ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros) e empresas de ônibus.

