Rio Grande do Sul A Campanha do Agasalho de Porto Alegre terá mais três “drive-thrus” de arrecadação nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Iniciativa municipal é reforçada por um ônibus da Linha Turismo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A arrecadação de itens para a Campanha do Agasalho de Porto Alegre/2020 terá uma edição especial nesta quarta-feira (10), quando três drive-thrus estarão montados em diferentes pontos da capital gaúcha para o recebimento de doações. Além de roupas, calçados e cobertores em bom estado, são bem-vindos alimentos não perecíveis, tendo como beneficiários indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Das 11h às 16h, haverá um fixo na calçada do Largo Glênio Peres e, das 14h às 17h, será realizada mais uma edição do drive móvel musical, com o ônibus Linha Turismo percorrendo os bairros da cidade. E entre 11h e 17h, ocorre a última edição do drive solidário Vila Roubadinhas, na Silva Jardim 140, que já arrecadou 17 mil peças de agasalhos. Em caso de chuva, apenas o Vila Roubadinhas será mantido.

Até agora, a iniciativa coordenada pelo gabinete da primeira-dama municipal Tainá Vidal contabiliza mais de 200 mil peças recebidas. Em razão da pandemia de coronavírus, a maior parte se encontra em quarentena de 14 dias. A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) já repassou mais de 41 mil agasalhos para quase 50 instituições, beneficiando ao menos 14,2 mil pessoas.

Durante todo o mês, o ônibus da Linha Turismo – serviço temporariamente interrompido devido à pandemia e cedido à ação solidária – percorrerá cinco itinerários que abrangem, ao todo, 22 bairros.

A iniciativa inclui o “drive-thru móvel”, que circulará todas as quartas-feiras, das 14h às 17h, e contará com apresentações do comunicador e DJ Capu, da cantora e violonista Julia Reis e de integrantes da Banda Municipal de Porto Alegre.

Os moradores são avisados da passagem do “posto sobre rodas” por meio de mensagem em carro de som, sempre com dois dias de antecedência. A ação conta com o apoio da Amrigs (Associação Médica do Rio Grande do Sul) e da iniciativa privada (Fruki, Ritter e Trilegal).

Nesta semana, o coletivo passará pelos bairros Independência, Moinhos de Vento, Floresta e Auxiliadora. Haverá pontos fixos de recolhimento de doações no Parcão (avenida 24 de outubro) e Praça Oscar Boeira (rua Augusto Meyer), antes de encerrar o roteiro no “drive solidário” da rua Silva Jardim nº 140, às 17h.

Próximos itinerários

– 17 de junho: Mont Serrat / Três Figueiras/ Chácara das Pedras / Petrópolis;

– 24 de junho: Cidade Baixa / Farroupilha / Bom Fim / Santa Cecília / Santana;

– 1º de julho: Cristal / Tristeza / Pedra Redonda / Ipanema / Nonoai.

“Drive-thrus” regulares

– Até 1º de julho, todas as quartas-feiras, das 11h às 17h – Largo Glênio Peres (Centro Histórico);

– 20 de junho: Praça da Encol (bairro Bela Vista);

– 27 de junho: Parque da Redenção (bairro Farroupilha).

(Marcello Campos)

