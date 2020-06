Grêmio Após nova sessão de treinos físicos, o Grêmio se prepara para retomar atividades com bola

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Elenco tricolor mantém rotina de exercícios físicos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Enquanto a direção do Grêmio aguarda orientações das autoridades de saúde para retomar as atividades com bola, em campo prossegue a sexta semana de preparativos, com atividades aeróbicas e de força. Na manhã desta terça-feira (9), os atletas concluíram mais uma sessão de atividades técnicas e físicas no centro de treinamentos Luiz Carvalho, anexo à Arena.

A parte técnica teve como foco trabalhos de velocidade, enquanto na técnica a comissão orientou exercícios centralizados nos fundamentos do futebol. Os primeiros jogadores a chegar foram os do grupo A, às 8h30min, seguidos pelos do grupo D, E, B e C.

À frente da preparação física, auxiliado pelos profissionais Mário Pereira e Gabriel Alves, Márcio Meira faz uma avaliação das seis semanas de treinamentos e dos resultados alcançados pelo grupo. O técnico Renato Portaluppi continua no Rio de Janeiro, por orientação médica, por pertencer a grupo de risco para coronavírus.

“Eu acredito que foi, em termos de números, um bom período para pré-temporada”, frisou Meira. “Serão aproximadamente 40 dias, tempo ideal para que um time se prepare diante de uma longa temporada. O único diferencial é que tudo tem sido praticamente a parte física, com a bola entrando apenas como um fator lúdico, para fantasiar o treinamento.”

Ele acrescenta, porém, que já nos próximos dias o elenco tricolor entrará em um segundo momento dos treinamentos: “Ainda não entramos no trabalho de técnica e tática, que esperamos que possam acontecer nas próximas semanas. O grupo atingiu a parte aeróbia e de força, que foi a base de preparação para entrarmos na fase final, com treinos aumento de potência e a fase intervalada anaeróbia”.

Otimismo

O preparador gremista também expressou otimismo em relação à condição física dos jogadores para o reinício da temporada e a consequente maratona de confrontos que deve ocorrer. “Espero um bom rendimento, uma boa segurança em termos de lesão e participação nos jogos que virão em sequência”, finaliza.

