Porto Alegre Transporte coletivo tem nova ampliação de viagens a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

A localização dos ônibus em tempo real, o tempo para chegada na parada desejada e as características do veículo ficam disponíveis na função GPS do aplicativo TRI. Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir desta quarta-feira (28) a tabela horária do transporte coletivo tem nova ampliação. A atualização pode ser consultada no site bit.ly/Tabela_EPTC. Já a localização dos ônibus em tempo real, o tempo para chegada na parada desejada e as características do veículo ficam disponíveis na função GPS do aplicativo TRI. Confira abaixo as linhas que terão mudanças na tabela.

Linha 266 Vila Nova – Ampliação de 24 viagens por dia, passando de 26 para 50 (25 em cada sentido). Restabelecimento da operação da linha no entrepico (9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento até 20h57min.

Linhas 280 Otto/HPS e 2802 Otto/HPS/3ª Perimetral – Ampliação de 26 viagens por dia, passando de 32 para 58 (29 por sentido). Restabelecimento da operação da linha no entrepico (9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento até 20h.

Linha 492 Petrópolis/Sesc – Ampliação de 22 viagens por dia, passando de 32 para 54 (27 em cada sentido). Restabelecimento da operação da linha no entrepico (9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento até 21h10.

Linha 4944 Rubem Berta/Jardim Ypu – Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 118 para 122 (57 bairro no sentido Centro e 65 na direção Centro ao bairro). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h10.

Linha 4951 Manoel Elias/Morro Santana – Ampliação de 6 viagens por dia, passando de 111 viagens para 117(59 no sentido bairro ao Centro e 58 na direção Centro ao bairro). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 21h56.

Linha 510 Auxiliadora – Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 30 para 34 (17 por sentido). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 21h45.

Linha 617 Iguatemi – Ampliação de 3 viagens por dia, passando de 10 viagens para 13. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h20.

Linha 620 Iguatemi/Vila Jardim – Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 24 para 28 (14 por sentido). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h25.

Linha 650 Avenida do Forte/Itu COINMA – Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 22 para 24. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h.

Linha 652 Hospital – Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 56 para 60 (30 por sentido). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h30.

Linha 654 Educandário Petrópolis – Ampliação de 4 viagens por dia, passando de 24 para 28 (14 por sentido). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h20.

Linha 665 Planalto/Sabará – Ampliação de 2 viagens por dia, passando de 52 para 54 (27 por sentido). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 21h35.

Linha 701 Vila Farrapos/Voluntários – Ampliação de 17 viagens por dia, passando de 19 para 36 (18 por sentido). Restabelecimento da operação da linha no entrepico (9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento até 22h.

Linha 703 Vila Farrapos – Ampliação de 6 viagens por dia, passando de 50 para 56 (28 por sentido). Ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h30.

Linha 718 Ilha da Pintada – Ampliação de 6 viagens por dia, passando de 69 para 75 (39 na direção bairro ao Centro e 36 no sentido Centro ao bairro). Redução do intervalo entre viagens no pico da manhã (6h às 8h) de 18 minutos para 15 minutos (17%) e ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h25.

Linha B56 Passo das Pedras/Aeroporto – Ampliação de 1 viagem por dia, passando de 23 para 24. Ampliação do horário de funcionamento da linha até 21h15.

