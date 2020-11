Porto Alegre Transporte coletivo tem nova ampliação de viagens a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Ajustes na oferta são realizados constantemente conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Ajustes na oferta são realizados constantemente conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa nova ampliação de oferta de viagens no transporte coletivo da Capital para melhor atender os usuários. A partir deste sábado (21), a nova linha 189 passa a operar aos sábados e domingos assim como a linha 173 terá ampliação de oferta aos finais de semana, para que ambas absorvam os itinerários das linhas 186 e 187.

As linhas 632, 433 e 289 terão novas viagens a partir de segunda-feira (23). Na segunda também tem início a operação da nova linha A135/Alimentadora Elisabeth/Sarandi, que será uma opção de deslocamento do bairro até o Terminal Triângulo. Já as linhas A14 e A141 terão alteração em suas tabelas de sábado e de dias úteis e a linha 2541 na sua tabela de dias úteis de maneira a aprimorar e ampliar o atendimento à população.

Os ajustes na oferta são realizados constantemente conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118. Os horários atualizados do transporte coletivo estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e também no site da EPTC.

Confira as mudanças:

A partir de sábado:

189/Padre Réus/Liberal – Oferta de 64 viagens aos sábados, sendo 32 viagens por sentido, com início da operação às 5h30, término às 22h10 e intervalo de 30 minutos entre as viagens. Ampliação de 52 viagens para os usuários que utilizavam a linha 186, com redução do intervalo entre viagens no pico de uma hora para 30 minutos, restabelecimento de atendimento no entrepico e ampliação do horário de funcionamento da linha. Ampliação de 36 viagens para os usuários da linha 187, com redução do intervalo entre viagens no pico de uma hora para 30 minutos e ampliação do horário de funcionamento da linha. A nova linha 189 e a linha 173 irão absorver os itinerários das linhas 186 e 187.

173/Camaquã – Ampliação de 52 viagens por dia, de 12 para 64 viagens, com 32 viagens por sentido. Redução do intervalo entre as viagens nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 20h) de 1h10 para 30 minutos. Restabelecimento de atendimento no entrepico. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h15. A linha 173 teve seu itinerário alterado no dia 11 e passou a atender as ruas Cel. Massot, Cel. Timóteo e Tamandaré, uma parte do itinerário da linha 187.

A14/Alimentadora Lomba/Restinga/ 5 Unidade e A141/Alimentadora Restinga/Lomba/5 Unidade – Adequação da tabela horária com oferta de 40 viagens por dia, sendo 20 por sentido. Intervalo de 40 minutos entre viagens. Início da operação da linha será às 6h10 com término às 19h10. Atendimento à Pitinga pelas linhas A14 e A141. É uma alternativa de transporte com integração gratuita com as demais linhas do sistema nos terminais Nilo Wulff e Parada 21, com o uso do cartão TRI.

A partir de domingo:

189/Padre Réus/Liberal – Oferta de 38 viagens aos domingos, com 19 viagens por sentido. A operação tem início às 6h e término às 20h15min. Intervalo de 45 minutos entre as viagens. Ampliação de 30 viagens para os usuários que utilizavam a linha 186, com redução do intervalo entre viagens no pico de 1h10 para 45 minutos, restabelecimento de atendimento no entrepico e ampliação do horário de funcionamento da linha. Ampliação de 22 viagens para os usuários que utilizavam a linha 187, com redução do intervalo entre viagens no pico de 1h35 para 45 minutos com ampliação do horário de funcionamento da linha. A nova linha 189 e a linha 173 irão absorver os itinerários das linhas 186 e 187.

173/Camaquã – Ampliação de 32 viagens por dia, de dez para 42 viagens, com 21 viagens por sentido. Redução do intervalo entre as viagens nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 20h) de 2h15 para 40 minutos. Restabelecimento de atendimento no entrepico. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h20. A linha 173 teve seu itinerário alterado no dia 11 e passou a atender as ruas Cel. Massot, Cel. Timóteo e Tamandaré, parte do itinerário da linha 187.

A partir de segunda:

A135/Alimentadora Elisabeth/Sarandi – Nova opção de deslocamento do bairro até o Terminal Triângulo. Oferta inicial de uma viagem por dia no pico da manhã, às 5h53. Integração gratuita com outras linhas com o uso do Cartão TRI e economia de R$2,35 na segunda passagem para os usuários que necessitam integrar para chegar ao seu destino.

632/Nossa Senhora de Fátima – Ampliação de oito viagens por dia, de 66 para 74 viagens, com 37 viagens por sentido. Redução do intervalo entre viagens na faixa horária das 6h30 às 7h30, de 20 para 15 minutos. Diminuição do intervalo entre viagens na faixa horária das 17h de 16 para 13 minutos. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

433/Vila Jardim – Ampliação de oito viagens por dia, de 62 para 70 viagens, com 35 viagens por sentido. Aumento do horário de funcionamento da linha até as 21h50.

A14/Alimentadora Lomba/Restinga/ 5 Unidade e A141/Alimentadora Restinga/Lomba/5 Unidade – Adequação da tabela horária com oferta de 46 viagens por dia, com 23 por sentido. Intervalo de 40 minutos entre as viagens. A operação tem início às 5h30 e término às 20h30. Atendimento à Pitinga pelas linhas A14 e A141. Alternativa de transporte com integração gratuita com as demais linhas do sistema nos terminais Nilo Wulff e Parada 21, com o uso do cartão TRI.

289/Rincão/Via Oscar Pereira – Ampliação de uma viagem por dia, de 45 para 46 viagens, com 24 viagens no sentido bairro-Centro Bairro e 22 viagens no sentido Centro-bairro. Redução do intervalo entre viagens na faixa das 6h, de 18 para 15 minutos. Redução de 16% no tempo de espera na faixa das 6h.

2541/Embratel/Canudos/Cascatinha – Adequação dos tempos de viagens. Alterações de viagens no sentido bairro-Centro Bairro: viagem das 8h50 passa a ser às 8h55 e a das 10h será às 10h05.

