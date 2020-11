Porto Alegre Transporte de Porto Alegre tem novas linhas de ônibus e ampliação na oferta a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Nova linha 189 - Padre Réus / Liberal para melhor atender os bairros Cavalhada, Tristeza e Camaquã Foto: EPTC/Divulgação Nova linha 189 - Padre Réus / Liberal para melhor atender os bairros Cavalhada, Tristeza e Camaquã. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa o ingresso de novas linhas de ônibus e mudanças na oferta de viagens no transporte coletivo de Porto Alegre.

A partir desta quarta-feira (18), as novas linhas 189, 2533 e 2543 passarão a operar em dias úteis para melhor atender os usuários. Já a linha 173 terá seu itinerário ampliado e maior oferta de horários. As linhas A31, 429, 621 e 627 também terão nova ampliação em sua oferta de dias úteis, enquanto as linhas 721, 727 e A27 terão alteração em suas tabelas horárias.

Os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo estão disponíveis, em tempo real, na função GPS do aplicativo TRI POA e também no site da EPTC, em bit.ly/Tabela_EPTC.

Os agentes de fiscalização realizam operações diariamente para verificar o cumprimento das tabelas horárias e também das medidas de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19).

Os ajustes na oferta são realizados após análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118.

Confira as mudanças:

•Linha 189 Padre Réus/Liberal e 173 Camaquã – Nova estrutura de atendimento aos bairros Cavalhada, Tristeza e Camaquã. A nova linha 189 Padre Réus/Liberal sairá do terminal na rua da Fé (atual terminal da linha 187 Padre Réus) e atenderá parte do itinerário da linha 187 (da rua da Fé até a rua Padre João Batista Réus) e todo o itinerário da linha 186 Liberal. A linha 173 Camaquã terá seu itinerário alterado para contemplar a outra parcela do itinerário da linha 187 Padre Réus e passará a atender as ruas Cel Massot, rua Cel Timóteo e rua Tamandaré.

A linha 189 terá uma oferta de 74 viagens, sendo 37 por sentido, com início da operação às 5h30 e último horário às 22h10. A linha 173 terá uma oferta de 72 viagens, sendo 36 por sentido, com início da operação às 5h45 e último horário às 22h20. Os usuários que faziam o uso da linha 186/Liberal passarão a contar com um acréscimo de 54 viagens pela nova linha 189; Haverá redução do intervalo médio entre viagens no pico, de 35 para 20 minutos, restabelecimento do atendimento no entrepico e ampliação do horário de funcionamento da linha.

Os clientes que faziam o uso da linha 187/Padre Réus passarão a contar com um acréscimo de 40 viagens pela nova linha 189 e 38 viagens pela linha 173. Haverá redução do intervalo médio entre viagens no pico de 40 para 21 minutos e no entrepico de 45 para 30 minutos, além da ampliação do horário de funcionamento da linha 173.

Os clientes que fazem o uso da linha 173 passarão a contar com um acréscimo de 64 viagens. Haverá redução do intervalo médio entre viagens no pico de 1h15 para 23 minutos, restabelecimento do atendimento no entrepico e ampliação do horário de atendimento.

Com as alterações promovidas, a nova linha 189 Padre Réus/Liberal e a 173 Camaquã irão absorver os itinerários praticados pelas linhas 186 Liberal e 187 P.Réus, com uma oferta de 84 viagens na nova configuração de atendimento. O terminal Centro 189 será no atual terminal da linha 187, na av. Senador Salgado Filho.

•Linha 2533 Renascença/Alpes – Linha foi criada especialmente para atendimento noturno com duas viagens por dia: às 21h30 no sentido bairro-Centro e 22h15 no sentido Centro-bairro. Atendimento aos bairros ao Sul da av. Professor Oscar Pereira, contemplando os itinerários das linhas Alpes e Renascença. O terminal Centro da nova linha 2533 será o mesmo da linha 253 Renascença, na av. Borges de Medeiros.

•Linha 2543 Canudos/1° de Maio/Glória – Linha criada especialmente para atendimento noturno com duas viagens por dia: às 21h15 no sentido bairro-Centro e às 22h no sentido Centro-bairro. Atendimento aos bairros ao Norte da av. Professor Oscar Pereira, contemplando os itinerários das linhas Glória, 1º de Maio e Embratel Canudos. O terminal Centro da nova linha 2543 será o mesmo da linha 2541 Embratel/Canudos/Cascatinha, na av. Borges de Medeiros.

•A31 Alimentadora Parque dos Maias – Ampliação de uma viagem por dia, de três para quatro viagens, sentido bairro-terminal, com novo horário às 5h55. Intervalo médio de 25 minutos entre as viagens com primeiro horário às 5h55 e último horário às 7h10. Integração gratuita com outras linhas com o uso do cartão TRI.

•429 Protásio Iguatemi/Vila Ingá – Ampliação de quatro viagens por dia, de 52 para 56 viagens, sendo 28 viagens por sentido. Ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h15.

•Linha 621 Nova Gleba/Santa Rosa – Ampliação de seis viagens por dia, de 68 para 74 viagens, sendo 37 viagens por sentido. Redução do intervalo entre as viagens de 30 para 20 minutos, nas faixas das 6h, 16h e 17h, com redução de 33% do tempo de espera nesses horários.

•627 Agostinho – Ampliação de quatro viagens por dia, de 70 para 74 viagens, sendo 37 viagens por sentido. Redução do intervalo entre as viagens de 30 para 20 minutos nas faixas das 16h e 17h, com diminuição de 33% do tempo de espera nesses horários.

•721 Nova Gleba-Santa Rosa/Sertório – Adequação da tabela horária para sincronizar o atendimento com as linhas 621 e A21. A oferta de 44 viagens por dia será mantida.

•727 Agostinho/Sertório – Adequação da tabela horária para sincronizar o atendimento com as linhas 727 e A27. A oferta de 40 viagens por dia será mantida.

•A27 Alimentadora Agostinho – Adequação da tabela horária para sincronizar o atendimento com as linhas 627 e 727. Viagem das 6h11 passará a ser às 6h20, viagem das 7h10 será às 6h50, e viagem das 7h55 passará para as 7h40.

