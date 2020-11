Geral Um em cada cinco prefeitos eleitos no primeiro turno é milionário

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Minas Gerais é o estado que mais elegeu prefeitos milionários nesta eleição. (Pedro França/Agência Senado)

Entre os mais de 5,4 mil prefeitos eleitos no primeiro turno nas eleições municipais deste domingo (15), 1.158 são milionários, segundo levantamento do portal de notícias G1 junto aos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A proporção é a mesma registrada após as eleições de 2016, quando mais de 1,1 mil prefeitos, dos 5,5 mil eleitos, tinham declarado este patrimônio.

Assim, um em cada cinco eleitos (21,4%) para as prefeituras a partir de 2021 tem patrimônio declarado igual ou superior a R$ 1 milhão. Destes, 1.075 são homens e 83 são mulheres.

Minas Gerais é o estado que mais elegeu prefeitos milionários: 170. Em seguida, estão o Rio Grande do Sul, com 125; a Bahia, com 102; São Paulo, com 98; e Goiás, com 80. Roraima é o único estado que não elegeu milionários para as prefeituras.

Mais ricos entre milionários

Os sete eleitos mais ricos têm mais de R$ 100 milhões. O dono do maior patrimônio é Ailton Garcia (PSL), de São Carlos (SP), que declara mais de R$ 440 milhões. A lista de bens é extensa e tem desde fazendas e terrenos a cotas de shopping e investimentos.

Em seguida está Vittorio Medioli (PSD), de Betim (MG), com mais de R$ 351,7 milhões. A maior parte de seu patrimônio consiste de cotas de empresas. Antidio Lunelli (MDB), de Jaraguá do Sul, completa o top 3 dos milionários, com R$ 351 milhões distribuídos entre aplicações e fundos de ações.

Os outros são: João Gualberto (PSDB), de Mata de São João (BA); Miguel Vaz (Cidadania), de Lucas do Rio Verde (MT), Lara (PSC), de Japaratuba (SE); e Carlos Alberto Capeletti (PSD), de Tapurah (MT).

Os sete estão entre os 35 eleitos com mais de R$ 20 milhões declarados e os 81 eleitos com mais de R$ 10 milhões declarados.

Capitais

Entre as sete capitais que já elegeram seus prefeitos, cinco declaram patrimônio milionário: Alexandre Kalil (PSD) – Belo Horizonte (MG); Álvaro Dias (PSDB) – Natal (RN); Cinthia Ribeiro (PSDB) – Palmas (TO); Gean Loureiro (DEM) – Florianópolis (SC); e Marquinhos Trad (PSD) – Campo Grande (MS).

Divisão por partido

O MDB (183) é o partido que mais elegeu milionários pelo Brasil, seguido de PP (143), PSD (128), DEM (117) e PSDB (115).

Candidatos zerados

O Brasil também elegeu 313 candidatos que declararam não possuir patrimônio:

– eles estão, em maior quantidade, em São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Bahia;

– são 244 homens e 69 mulheres;

– os principais partidos aos quais estão filiados são MDB (46), PSD (43), PP (37), DEM (34) e PSDB (24). As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral