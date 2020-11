Porto Alegre Comissão entrega na sexta-feira relatório final do processo de impeachment de Marchezan

17 de novembro de 2020

Marchezan foi denunciado por quatro cidadãos de Porto Alegre pelo suposto uso indevido de verbas da saúde para uma campanha publicitária em meio à Covid-19

A comissão que analisa o processo de impeachment do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre encerra os seus trabalhos na próxima sexta-feira (20). Essa é a data em que o relator do caso, Alvoni Medina (Republicanos), irá apresentar o parecer final à Casa em uma sessão agendada para as 10h.

A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, Hamilton Sossmeier (PTB), levando em consideração uma decisão judicial que alterou – mais uma vez – o prazo para a apresentação dos últimos argumentos da defesa. A data limite para a publicação dos autos de defesa ficou para a quarta-feira (18).

Com a derrota de Marchezan no primeiro turno das Eleições, realizado no último domingo, as discussões sobre a continuidade da gestão do tucano na cidade ficam em um segundo plano, já que ele deixa o Paço no dia 31 de dezembro. Entretanto, caso o mandato seja cassado, ele poderá ficar inelegível por 8 anos.

Marchezan foi denunciado por quatro cidadãos de Porto Alegre pelo suposto uso indevido de verbas da saúde para uma campanha publicitária em meio à Covid-19, publicada no Diário Oficial da cidade. A operação, orçada em R$ 3,1 milhões, teria sido composta por inserções em veículos da Capital e, também, de outros Estados.

O prefeito alega que o emprego dos recursos do setor em ações de conscientização é previsto por lei, e foi autorizado pelos próprios vereadores em plenário. A análise do impeachment, interrompida várias vezes em razão de ações judiciais, contou com depoimentos que sustentaram a versão do tucano.

