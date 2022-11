Porto Alegre Transporte irregular de estudantes é flagrado no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Veículo autorizado tem um selo de vistoria no para-brisa Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA Porto Alegre, RS, 06/12/2021: Para celebrar os 22 anos do Azulito, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) lançou o novo selo de vistoria para o transporte escolar com a imagem do seu mascote oficial. O boneco vestido de agente de trânsito foi criado em 1999 para representar o órgão gestor do trânsito da Capital e conscientizar os motoristas sobre boas práticas para a redução da acidentalidade através de ações educativas, fiscalização e engenharia de tráfego, e assim fortalecer a cultura da mobilidade segura e responsabilidade no trânsito. O selo comemorativo será utilizado para certificar a vistoria de todos os veículos utilizados para o transporte escolar em Porto Alegre, que possui 565 condutores ativos e 664 prefixos registrados no Sistema de Transporte Público de Porto Alegre - STPOA, para 825 escolas cadastradas aptas a receber o serviço de transporte escolar regulamentado. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) flagrou, nesta quarta-feira (16), um veículo que fazia transporte irregular de estudantes no bairro Santa Cecília. O condutor não tinha habilitação desde 2016. O veículo foi autuado e recolhido, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A EPTC alerta para o risco de contratar transporte clandestino para o deslocamento dos alunos. “O transporte de público e regular de passageiros, ainda mais para crianças e jovens, prevê uma série de regras de segurança. É muito importante que os responsáveis se informem e busquem as alternativas regulares, que estão em dia com todas as normas estabelecidas”, destaca o coordenador de Fiscalização de Transporte da EPTC, Adailton Maia.

São realizadas, em média, duas vistorias por ano nos veículos cadastrados – de acordo com o ano. Além de itens de documentação e registro, são verificados itens indispensáveis à segurança, como pneus, freios e sinalização. Também é dada atenção especial à configuração, higiene e conforto no interior do veículo.

Vistoria

Quem for autorizado tem um selo de vistoria afixado junto ao para-brisa, que indica a situação do veículo: vermelho significa reprovação (veículo não pode operar); amarelo significa aprovação provisória (pode operar até a data informada no selo) e azul significa aprovação (veículo apto a operar até a próxima vistoria), ou seja, está em condições de transportar os alunos.

