Polícia Traficante é preso com 15 quilos de maconha e 1 quilo de crack em Rosário do Sul

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Drogas seriam levadas para a fronteira, em Uruguaiana Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem transportando 15 quilos de maconha e 1 quilo de crack na BR-290, em Rosário do Sul.

Em fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao condutor de um Onix com placas de Florianópolis. Em revista foram localizados 15 quilos de maconha e 1 quilo de crack no assoalho próximo ao banco dianteiro do carona.

O homem, de 26 anos, natural de Uruguaiana, informou que levava a droga para a fronteira com a Argentina. O traficante foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária em Rosário do Sul. O veículo e as drogas foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia