Após assalto e perseguição, casal é preso com arma e carga roubada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Com eles foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros e uma grande quantidade de produtos que haviam sido roubados Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (17), policiais rodoviários federais, após perseguição, prenderam um casal que estava em um Ka Sedan com placas clonadas. Com eles foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros e uma grande quantidade de produtos que haviam sido roubados minutos antes de uma van de entregas. A ação ocorreu em Porto Alegre.

Os policiais estavam realizando operação de combate ao crime na BR-116, na região do Aeroporto Salgado Filho, quando deram ordem de parada para a motorista de um Ka Sedan. Ela desobedeceu e tentou fugir pela Avenida Severo Dullius. Com o veículo ainda em movimento, um homem que estava dentro do carro abriu a porta e saiu correndo, fugindo.

A mulher, que estava dirigindo o Fiesta, perdeu o controle do veículo e subiu no canteiro central estourando os quatro pneus. Após parar o carro, tanto a mulher quanto um outro homem que também estava dentro do carro saíram correndo tentando escapar.

Na fuga, o homem dispensou uma pistola calibre 9mm e dois carregadores. A mulher foi presa alguns metros do carro e o homem foi preso enquanto se escondia em um valão que existe no local. O Fiesta, apesar de estar em nome da própria condutora, tinha as placas clonadas de outro carro, em uma tentativa de despistar as forças policiais.

Dentro veículo, além de um aparelho para bloquear o GPS, foram encontrados diversos pacotes que haviam sido roubados minutos antes de uma van de entregas na Região Sul de Porto Alegre.

O homem, de 48 anos de idade, é natural de Canoas e possui extensa ficha criminal, com ocorrências como roubo, tráfico, extorsão mediante sequestro, etc. A mulher, de 32 anos de idade, é natural de Porto Alegre e não tinha ocorrências policiais. Ambos foram presos e o veículo apreendido. Todos foram encaminhados à polícia judiciária.

