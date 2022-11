Inter Inter não exercerá opção de compra do volante Liziero

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador disputou 28 jogos e não conseguiu se afirmar no Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Jogador disputou 28 jogos e não conseguiu se afirmar no clube gaúcho (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter confirmou que não irá permanecer com o volante Liziero. O Colorado não exercerá a opção de compra pelo jogador. Com isso, o atleta irá retornar ao São Paulo depois de uma temporada fraca no time de Mano Menezes.

Liziero disputou 28 jogos com a camisa colorada e não conseguiu fazer bons jogos. O jogador acabou perdendo espaço para Gabriel, Johnny, Edenilson e De Pena. Na segunda metade do Brasileirão, o volante ganhou novas chances, mas acabou lesionando o joelho nas últimas rodadas.

O volante foi contrato no início do ano pelo Colorado. Na negociação, foi envolvido o ex-jogador do Inter Patrick, que foi para o São Paulo. O voltante volta para o Morumbi com o futuro incerto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter