Grêmio Paulo Caleffi e Antônio Brum formam o novo Departamento de Futebol do Grêmio

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Vice-presidente e diretor já começaram a trabalhar após a posse Foto: Fernando Alves/Grêmio Vice-presidente e diretor já começaram a trabalhar após a posse (Foto:Fernando Alves/Grêmio Foto: Fernando Alves/Grêmio

Na noite desta quarta-feira (16) aconteceu a posse do novo Conselho de Administração do Grêmio. O advogado Paulo Saint Pastous Caleffi é o novo vice-presidente de Futebol do clube. O anúncio foi feito por Alberto Guerra, novo presidente do Tricolor.

Junto com Caleffi, o novo diretor da pasta foi anunciado. Se trata de Antônio Brum. O diretor é cirurgião dentista e empresário da área. O profissional já passou pelas categorias da base do Grêmio.

Posse do novo conselho

Liderado por Alberto Guerra, o CA passa a contar também com os vice-presidentes Gustavo Bolognesi, Luciano Feldens, Eduardo Cozza Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Barbosa Correa e José Carlos Corrêa Duarte.

A mesa principal contou com as presenças do presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin; do vice-presidente, Roger Fischer; do presidente do CA, Romildo Bolzan; do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann; do presidente da Arena Porto Alegrense, Mauro Araujo; além dos secretários da casa.

Passando o cargo após três mandatos consecutivos, Romildo Bolzan iniciou elogiando Alberto Guerra e sua diretoria. Fez um breve retrospecto de sua gestão e, ao lembrar dos familiares, não segurou as lágrimas como forma de desabafo. Ele foi aplaudido de pé por todos os presentes.

