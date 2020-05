Porto Alegre Transporte público terá alteração nas zonas Sul e Leste nesta terça

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

EPTC analisa diariamente demanda de passageiros e oferta de transporte. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, em razão da baixa demanda de passageiros, para manter a continuidade do serviço, serão realizadas algumas alterações no atendimento das zonas Sul e Leste. As mudanças entram em operação nesta terça-feira (19) e quarta-feira (20). As tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC e a localização dos ônibus, em tempo real, na função GPS do aplicativo do TRI. Novas alterações podem ocorrer, conforme necessidade.

Mudanças a partir de terça-feira:

As linhas 149 e 177 serão unificadas e o itinerário será feito pela linha 149.3, que irá manter o atendimento realizado pelas linhas Menino Deus e Icaraí.

A linha R67 nos horários das 15h25, sentido do bairro – Centro, 8h02, Centro – bairro, e a linha D67 nos horários das 06h25, bairro – Centro, e 17h, Centro – bairro, terão o terminal alterado para a praia do Lami para possibilitar a realização do atendimento com veículo articulado. Os clientes com destino a Sapolândia devem utilizar a linha A74 que foi estendida até a praia do Lami, especialmente nesses horários, para possibilitar a integração e a complementação do itinerário. Esse atendimento foi implantado na semana passada em um teste piloto que se demonstrou satisfatório ao usuário.

Mudanças previstas para quarta-feira:

As linhas 171 e 179 serão unificadas e o atendimento aos bairros Serraria e Ponta Grossa se dará pela linha 171.6. Também será unificado o atendimento aos bairros Quinta do Portal e Mapa, com isso, os clientes serão atendidos pelas linhas derivadas 394.6 e 394.7 que terão maior oferta para as duas comunidades. Com a unificação o terminal bairro será na Rua Jaime Lino dos Santos, o terminal Centro será na Av. Salgado Filho. A circulação na Vila Mapa será invertida, subindo a Rua Santos Dias da Silva, acessando a Av. João de Oliveira Remião na parada 4. A Chácara das Pêras será atendida pela linha A954 no lugar das linhas A952 e A953 até o Terminal Antônio de Carvalho, com menor tempo de viagem. Além disso as linhas 173, 188, 280, 280.1 e 280.2 terão suas tabelas horárias ajustadas com a redução de oferta para adequar a demanda.

A EPTC analisa diariamente a demanda de passageiros e a oferta de transporte. Ajustes são realizados com mais frequência desde o início da pandemia do novo coronavírus para garantir a continuidade do serviço e a segurança dos passageiros. A oferta de horários atual representa 40,28% do total de viagens de uma operação típica antes da emergência de saúde pública. Já a demanda de passageiros está em 30,76% da demanda transportada em comparação com um dia típico.

