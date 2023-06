Acontece TranspoSul 2023 espera reunir mais de 100 marcas expositoras e atrair pelo menos 20 mil visitantes

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

23ª edição da feira acontece de 20 a 23 de junho, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

Serão quatro dias em que empresários e profissionais poderão acompanhar de perto as mais importantes inovações em produtos, serviços e conhecer processos que estão impactando o segmento de transporte e logística. A 23ª TranspoSul – Feira de Transporte e Logística reunirá mais de cem expositores de setores diversos, como fabricantes de caminhões e ônibus, carrocerias, tecnologia, pneus, combustíveis, peças, acessórios, prestadores de serviços, entre outros. A temática é centrada na experiência de conectividade e integração, aproximando o que há de mais tecnológico no mercado aos transportadores, operadores logísticos, embarcadores e tomadores de decisão.

A TranspoSul tem sido reconhecida como um espaço de excelência para a expansão de marcas e negócios, e em sua última edição, alcançou a cifra de mais de R$ 1 bilhão em vendas. Com aprovação de 100% dos expositores e um público de mais de 18.000 participantes, o evento comprovou ser o local ideal para aumentar a visibilidade e impulsionar o crescimento das empresas.

Para essa edição, o horário foi alterado passando a funcionar das 14h às 21h, na Fiergs, em Porto Alegre (RS). A mudança atendeu a pedido dos participantes para que pudesse ser facilitada a visitação. A solenidade de abertura será realizada às 14h do dia 20 de junho.

Para o diretor de Gestão do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) e coordenador da TranspoSul 2023, Roberto Machado, trata-se de um evento grandioso e que vem crescendo a cada ano. “É uma oportunidade única para empresas apresentarem suas soluções mais modernas e avançadas, enquanto concretizam negócios promissores. Além disso, o Congresso oferece um ambiente propício para o aprendizado e promoção do conhecimento, com palestras e debates relevantes para o setor logístico, afirmou.

O presidente do Setcergs, Sérgio Mário Gabardo, salienta o empenho de todos na organização do evento. “Trabalhamos com afinco na organização de mais uma TranspoSul para ser um ambiente propício para a troca de experiências, atualização de conhecimentos e ampliação de networking. Como uma das marcas desta edição, destaco a importância do ESG — Environmental, Social and Governance —, ou Ambiental, Social e Governança, em português. Uma abordagem que engloba critérios ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões empresariais. No setor de transporte e logística, isso implica na adoção de práticas sustentáveis, na promoção da responsabilidade social e no aprimoramento das políticas de governança corporativa”, afirmou.

Congresso

Além da feira, a TranspoSul oferece o Congresso Técnico, que apresenta as últimas novidades e atualizações do segmento de transporte rodoviário de cargas. A programação completa do evento pode ser encontrada no site oficial, através do link https://transposul.com/.

Dentre os palestrantes confirmados estão Carlos Busch que é colunista do MIT Technology Review Brasil, especialista em tecnologia e inovação. Susan Graf, gerente de Novos Negócios e Experiência do Cliente na Mercedes-Benz, apresentará como a empresa tem aplicado inovações para atender às demandas do mercado e proporcionar uma experiência excepcional aos clientes. Daniel Nobre, superintendente de TI, Produtos Digitais e Inovação da APISUL, trará sua visão sobre a transformação digital no transporte e logística. Já Fernando Mancuzo, gestor de Logística na Aluita Alumínios contribuirá com vasta experiência em logística e compartilhará estratégias para otimização de processos, redução de custos e melhoria da eficiência operacional.

Ariane Buzanello Negrão, diretora de Produtos da F&M Edenred Brasil, apresentará insights sobre como essas soluções podem impulsionar a eficiência e a satisfação dos clientes. Outra atração é Flávio Batista, CEO da FB CONSULT, empresa de consultoria empresarial, que compartilhará estratégias e melhores práticas para impulsionar o crescimento e a eficiência das empresas do setor de transporte e logística. Marcelo Ribeiro, gestor de tecnologias da Avansat, abordará as soluções tecnológicas aplicadas à gestão de frotas, mostrando como essas tecnologias têm contribuído para a otimização operacional.

Outras atrações

A edição deste ano contará com diversos destaques paralelos, incluindo o “Hub do Embarcador”, um espaço de conexões e conhecimento no setor de Transporte Rodoviário de Cargas, abrangendo mais de 600 m² de área. Oferecerá exposição de produtos e serviços, além de contar com especialistas compartilhando conhecimentos técnicos e exemplos inspiradores.

Outra novidade é a parceria da TranspoSul com a COMJOVEM e a Associação Gaúcha de Startups, apresentando startups inovadoras no evento. Os visitantes terão a oportunidade, ainda, de participar de test drives de caminhões, conhecer os modelos mais recentes e as inovações tecnológicas que impulsionam a indústria de transporte. A feira também contará com uma variedade de opções de veículos seminovos na “Feira de Seminovos”, uma excelente oportunidade de negócios para caminhoneiros autônomos e frotistas.

A TranspoSul 2023 também celebrará o Prêmio Gaúcho Despoluir, uma iniciativa que reconhece o trabalho das transportadoras que aderiram ao programa, visando melhorar a qualidade do ar, cuidar da saúde dos trabalhadores e promover o uso racional de combustíveis. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 21 de junho, às 19h, no Auditório Principal.

O TranspoSul Experience é a opção voltada para expositores que estão participando pela primeira vez, proporcionando oportunidades de relacionamento direto, parcerias estratégicas e acesso a inovações e novas tecnologias do mercado.

Além disso, os visitantes poderão explorar o Espaço Pit Stop Logístico, onde poderão vivenciar tecnologias como automação, robótica e inteligência artificial, além de participar de visitas guiadas para conhecer de perto as inovações aplicadas pelas montadoras em equipamentos, acessórios e caminhões.

