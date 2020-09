Brasil TRE forma maioria para tornar Crivella inelegível, mas julgamento é adiado

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

O processo deve voltar a ser discutido no TRE-RJ nesta quinta-feira (24). (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) formou maioria para condenar o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) por abuso de poder político e conduta vedada, deixando-o inelegível por oito anos. O julgamento foi interrompido no último voto —seis dos sete integrantes da Corte já votaram pela condenação do prefeito do Rio, que é pré-candidato à reeleição.

O processo deve voltar a ser discutido no TRE-RJ nesta quinta-feira (24). Crivella é acusado de usar veículos e funcionários da Comlurb, companhia de coleta de lixo do Rio, para promover um evento de campanha de seu filho Marcelo Hodge Crivella, que tentava se eleger deputado federal, e Alessandro Costa, que concorreu a deputado estadual.

Seis dos sete integrantes do TRE-RJ votaram para condenar Crivella, seu filho Marcelo Hodge Crivella e Alessandro Duarte. Contudo, o julgamento foi interrompido após o pedido de vistas do jurista Vitor Marcelo Rodrigues, único que não proferiu voto ainda. Rodrigues foi indicado para compor o TRE-RJ pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) —que apoia a candidatura de Crivella à reeleição— no início deste mês. Ele foi professor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

