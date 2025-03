Rio Grande do Sul TRE-RS promove seminário sobre abstenção nas Eleições Municipais de 2024

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

A programação inclui painéis com especialistas, autoridades e representantes de diferentes setores. Foto: Divulgação/TRE-RS A programação inclui painéis com especialistas, autoridades e representantes de diferentes setores. (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realiza nesta semana o seminário “A Abstenção nas Eleições Municipais de 2024: causas, consequências e desafios”.

O evento acontecerá nesta quarta (12), quinta (13) e sexta-feira (14) no plenário do tribunal, na Rua Duque de Caxias, 350, Centro Histórico de Porto Alegre, e vai debater as causas da elevada abstenção de eleitoras e eleitores, considerando fatores sociais, econômicos e institucionais.

Durante os três dias de evento, serão discutidos aspectos como a visão da mídia, dos cientistas políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dos partidos políticos sobre o tema. O seminário é voltado para magistrados, promotores, advogados, jornalistas, cientistas políticos, acadêmicos, agentes políticos e a sociedade em geral.

A programação inclui painéis com especialistas, autoridades e representantes de diferentes setores. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TRE-RS no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. A programação completa pode ser acessada na página do evento.

