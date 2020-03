Acontece Trecho 2 da Orla tem obras de drenagem e esgotamento sanitário

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Imagem reproduz a maquete virtual do projeto de revitalização. PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura realiza obras nos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário que visam melhorar a qualidade da água do Lago Guaíba, no trecho 2 da Orla, uma área de 135 mil metros quadrados localizada entre a rótula das Cuias e o Anfiteatro Pôr do Sol. O trecho está com edital aberto para a concessão do espaço a um parceiro privado até o dia 20. A concessão integra o projeto de revitalização da Orla do Guaíba, que já tem um trecho entregue à população, além de outro em obras.

Com a conclusão dessas ações, o objetivo é reduzir o volume de carga orgânica que chega nesse ponto, levando para tratamento o esgoto que antes era encaminhado in natura para o Guaíba. Dentre as iniciativas em andamento estão a complementação de infraestrutura para condução de esgoto cloacal de 1.500 economias (clientes/ramais) e a vistoria nas ligações de mais de trinta grandes consumidores para desvinculações dos despejos pelas redes pluviais e encaminhamento para o sistema sanitário. Em fase de contratação para obra está a implantação de caixa coletora de tempo seco para remoção de carga orgânica do canal pluvial. O investimento estimado nessas ações é de R$ 1,5 milhão, com recursos oriundos da arrecadação da tarifa de esgotos. A previsão de conclusão é de seis meses.

Concessão

O edital de concessão do trecho está disponível no site da Secretaria Municipal da Fazenda. A concessionária que assumir o espaço deverá oferecer opções de lazer e turismo, incluindo uma das maiores rodas gigantes da América Latina, com vista para o lago, prevista no projeto conceitual desenvolvido pelo arquiteto Jaime Lerner.

O contrato terá duração de 35 anos, e o investimento previsto é de R$ 512 milhões ao longo de toda a concessão. Inicialmente, serão aplicados aproximadamente R$ 70 milhões. Além de construir a infraestrutura do trecho, a empresa ficará encarregada da manutenção preventiva e corretiva das edificações, da limpeza e segurança do local e do cuidado com a flora e fauna do parque.

