Geral Trecho da ERS-448 terá bloqueios parciais nesta semana

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Execução dos dispositivos de drenagem da rodovia. Foto: Daer/Divulgação Execução dos dispositivos de drenagem da rodovia. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Daer/Divulgação

O bloqueio total do Km 39 da ERS-448, em Nova Roma do Sul, que estava previsto para esta e -feira (28 e 29/1), foi cancelado devido às chuvas que atingem a Serra Gaúcha. Nesta semana, ocorrerão apenas interrupções parciais indispensáveis para a descarga de materiais de construção usados nas obras de recuperação do trecho.

No momento, ocorre a execução dos dispositivos de drenagem da rodovia, que são necessários para a posterior construção do pavimento. Ainda serão realizadas outras etapas, como replantio de mudas e recomposição da vegetação, além da reimplantação da sinalização.

O prazo contratual para a finalização da obra se encerra em abril. Até lá, novas alterações no tráfego podem ocorrer para o andamento das atividades. O serviço está sob responsabilidade da empresa Rota Terraplenagem e Pavimentação Ltda e tem custo de R$ 1,8 milhão.

