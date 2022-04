Rio Grande do Sul Trecho da rodovia ERS-403 entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo tem mais 4 quilômetros de asfaltamento a partir de maio

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Obra tem conclusão total prevista até o fim do ano. (Foto: Divulgação/Daer)

A partir de maio, uma das principais obras da Região Central do Rio Grande do Sul terá mais uma etapa concluída. Trata-se do trecho da rodovia estadual ERS-403, entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo, que proporcionará aos motoristas mais 4 quilômetros de via asfaltada. A execução é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Os serviços mais avançados estão entre os quilômetros 21 e 25, próximo ao limite dos dois municípios. Nesse segmento, a pavimentação já está quase pronta – posteriormente, serão iniciados serviços de sinalização. Diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino enaltece os avanços e vantagens da obra:

“Trabalhamos de forma ininterrupta na ERS-403 desde 2020 e intensificamos os trabalhos com a liberação de R$ 30 milhões pelo programa ‘Avançar’, necessários para a conclusão da rodovia. Será um ganho logístico enorme para o Vale do Rio Pardo e a Região Central, com maior eficiência no transporte de arroz, tabaco, gado e outros produtos que movimentam a economia local”.

Com o novo trecho finalizado, restarão 19 quilômetros dos 27 previstos inicialmente no Plano de Obras 2021-2022 do governo do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que a pavimentação total da ERS-403 esteja disponível até o final deste ano.

“Estamos com frentes de trabalho em diversos pontos da rodovia, em etapas que abrangem desde a terraplanagem até a implantação da capa asfáltica”, detalha o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo. “O cronograma está dentro do esperado e já reunimos todas as condições para que a entrega da obra possa ser comemorada, em breve, pela comunidade regional.”

Obras também avançam em Montauri

No acesso à cidade gaúcha de Montauri pela ERS-447 (Região Nordeste), as primeiras camadas de asfalto já começam a aparecer. O Daer está trabalhando na pavimentação de 14,7 quilômetros que ligam o município a Serafina Corrêa.

O investimento chega a aproximadamente R$ 15 milhões, no âmbito do mesmo Plano de Obras 2021-2022. Em alguns segmentos, já foram concluídas obras de drenagem e terraplenagem. As ações têm por objetivo possibilitar a entrega dos primeiros 4 quilômetros de asfalto já nos próximos meses.

“Essa ligação asfáltica impulsionará a economia do município, proporcionando menos custos e mais segurança no transporte da produção agropecuária”, salienta o diretor-geral do Daer. “Com a ERS-447 pavimentada, a população poderá acessar com mais conforto e rapidez os polos regionais tanto da Serra quanto do Planalto.”

“Seguimos com uma frente de terraplenagem nos quilômetros 10 e 11. Além disso, iniciamos a sub-base do pavimento entre os quilômetros 12 e 14 da rodovia”, acrescenta o diretor de Infraestrutura Richard Polo. “Estamos imprimindo um ritmo maior nos trabalhos, para que os moradores possam transitar por um trecho asfaltado antes do fim do ano”.

(Marcello Campos)

