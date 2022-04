Rio Grande do Sul Trecho de obra inaugurada na BR-116 há 20 dias desmorona em Pelotas

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Obra inaugurada há 20 dias desmorona no RS. Foto: Facebook/Dnit Obra inaugurada há 20 dias desmorona no RS. (Foto: Facebook/Dnit) Foto: Facebook/Dnit

O trecho de uma obra inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) há 20 dias desmoronou no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (28). Com as fortes chuvas que caem no Estado, uma estrutura de concreto cedeu na BR-116, na altura do km 526 da rodovia.

O desmoronamento ocorreu no chamado Contorno Rodoviário de Pelotas, no Sul do Estado. O trecho foi inaugurado por Bolsonaro em 8 de abril. As obras, ao todo, custaram R$ 690 milhões, segundo o Ministério da Infraestrutura.

O problema na rodovia foi publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em suas redes sociais. O órgão informou que não houve necessidade de interromper o tráfego.

“Técnicos da Autarquia dirigiram-se imediatamente para o local, iniciando a limpeza da pista e os serviços de contenção, a fim de evitar que a água da chuva continue descendo no local do deslizamento”, diz o comunicado.

Atenção! Trânsito sendo desviado por vias laterais no km 526 da BR-116, trevo do Salso, contorno de Pelotas, devido queda de barreira de contenção do viaduto. Fique atento a sinalização. — Ecosul (@ecosul) April 28, 2022

Concessionária que administra a rodovia, a Ecosul informou que foi preciso desviar o trânsito no local.

