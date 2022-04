Porto Alegre Dezoito bairros de Porto Alegre devem ficar sem água nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Desabastecimento deve começar a partir das 7h desta sexta-feira. Foto: Divulgação Desabastecimento deve começar a partir das 7h desta sexta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir das 7h desta sexta-feira (29) 18 bairros de Porto Alegre devem sofrer falta d’água. Conforme a prefeitura, devem ser afetados os bairros Auxiliadora, Azenha (parte), Bela Vista, Bom Fim (parte), Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta (parte), Independência, Jardim Botânico (parte), Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Praia de Belas (parte), Rio Branco, Santa Cecilia, Santana e São João (parte).

O desabastecimento acontece em função do rompimento de uma adutora de grande diâmetro na rua Fernandes Vieira com Castro Alves, no fim da tarde desta quinta-feira (28). Por se tratar de uma rede de 500 milímetros de diâmetro, a Estação de Tratamento de Água (Eta) Moinhos de Vento precisou suspender as atividades. A previsão é que o abastecimento siga normal durante à noite, fornecendo água para a região a partir de reservatório.

“Como medida de emergência, se for necessário suprir a demanda dos hospitais Moinhos de Vento, de Clínicas e Pronto Socorro, localizados nesta área de abrangência, o Departamento já preparou caminhões-pipas para que sejam disponibilizados com agilidade”, explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

A previsão de duração do serviço é durante toda a sexta-feira. Depois do término, inicia-se a normalização do sistema e do abastecimento, que pode ocorrer em algumas áreas até a madrugada de sábado (30).

