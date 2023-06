O Grêmio voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (28), no CT Luiz Carvalho, visando a partida contra o Bahia, no próximo sábado (1°). As atividades contaram com as presenças do zagueiro tricolor, Pedro Geromel, e o centroavante Suárez. A ausência ficou por conta de João Pedro.

Em meio as especulações, o camisa 9 do Grêmio participou normalmente de todo o treinamento. O centroavante pode ser poupado no duelo do final de semana, pois na terça-feira (4), tem confronto também contra o Bahia, mas pela Copa do Brasil.

Quem não foi para o gramado foi João Pedro. Por conta da carga alta, o lateral-direito permaneceu na academia e foi preservado da atividade com bola. A situação física do jogador não preocupa e ele vai viajar para Salvador, na sexta-feira (30).

Após o aquecimento e o trabalho físico comandado pelo preparador Reverson Pimentel, foi a vez de Renato reunir o grupo para iniciar o treinamento com bola.

Na primeira parte, ele organizou duas equipes que se enfrentavam em campo reduzido. A parte central do gramado foi delimitada em um retângulo e os jogadores de meio-campo e defesa, em apenas um toque e pelo chão, tinham que fazer a bola chegar aos três atacantes que aguardavam o passe além da área delimitada.

Eles tinham que concluir com apenas um toque também. O objetivo, além da rapidez de raciocínio e da movimentação, era conseguir transpor um setor de meio congestionado.

No segundo momento, ainda em campo reduzido, mas sem a delimitação de espaço, ele dividiu o grupo em dois times, de nove jogadores cada, que se enfrentavam em dois toques.

O time com a posse de bola contava com a ajuda de jogadores coringas espalhados ao redor do campo, do lado de fora, e que só podiam dar um toque na bola.