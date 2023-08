Grêmio Treino do Grêmio é marcado por conversa longa no vestiário

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Os atletas apareceram no gramado 45 minutos após o horário previsto Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio se reapresentou, na manhã desta terça-feira (22), no CT Luiz Carvalho dando início à semana de preparação para o duelo diante do Cruzeiro. A partida acontece às 16h do próximo domingo (26), na Arena, válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

O treino gremista começou 45 minutos mais tarde do que o previsto. O técnico Renato Portaluppi conversou com os jogadores dentro do vestiário fazendo cobranças e com vídeos dos erros cometidos na derrota contra o Santos, no último domingo (20).

Já em campo, após o tradicional aquecimento em roda de bobinho, o grupo foi comandado pelo preparador Réverson Pimentel que orientou os jogadores através de um circuito de exercícios físicos de alongamento e levantamento de peso.

No segundo momento, Renato dividiu metade do campo em quatro quadrantes com grupos reduzidos de 4 x 4, 3 x 3 e 2 x 2, em cada um deles, disputando a posse de bola entre si, em espaço limitado e utilizando apenas dois toques.

Na sequência, a movimentação seguiu em metade de campo, mas com apenas dois times em trabalho de movimentação e posicionamento com chegada às margens do campo em passes rápidos e inversão de jogo. Após esse momento, os atletas que começaram o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, foram liberados para finalizar o treinamento no vestiário.

Os zagueiros Bruno Uvini e Kannemann, retornando de lesão, trabalharam normalmente. Fábio e João Pedro foram ausências. Jhonata Robert treinou em separado correndo em volta do campo. O plantel retorna aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (23), às 10h, com um jogo-treino contra o Novo Hamburgo.

