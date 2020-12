Variedades Treino regenerativo pode trazer benefícios; conheça

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Personal trainer explica o que é e para que serve esse tipo de treinamento. (Foto: Reprodução)

Você sabe o que são e para que servem os treinos regenerativos? E na musculação, como eles funcionam? De acordo com o personal trainer Bruno Rosa, essa prática consiste em sessões de treinamento com redução de volume e carga dos exercícios, tendo como objetivo principal a recuperação da musculatura e a prevenção de lesões para que, assim, haja progresso no treinamento. Além disso, o treino regenerativo proporciona um tempo maior para o corpo se adaptar em relação às microlesões causadas pelos treinamentos/competições anteriores, precaver os sintomas do overtraining, prevenir a queda prejudicial da imunidade e, em alguns casos, potencializar as capacidades físicas para uma determinada competição sem que haja o “destreinamento”.

“Na musculação, assim como em qualquer outro esporte, o chamado treino regenerativo tem como objetivo a prevenção dos sintomas de overtraining, prevenir a queda da imunidade e dar tempo ao corpo para curar as pequenas inflamações e microlesões causadas naturalmente, as quais fazem parte do processo de adaptação à sobrecarga, das sessões de treino anteriores”, explica o personal trainer.

Planilha de treino regenerativo

Nos dias de treino forte, o atleta utiliza cargas e repetições maiores durante um exercício, bem como uma intensidade mais alta. Então, pensando em um treino regenerativo, a adaptação dos exercícios será feita a partir de uma intensidade moderada. Confira a seguir uma opção desse tipo de treinamento, instruída pelo personal trainer Bruno Rosa:

1-Remo

Durante cinco minutos, a pessoa deverá fazer uma sessão leve/moderada de remo.

2-Agachamento

A pessoa deverá realizar duas séries de três a quatro repetições de agachamento com pausa.

3-Supino

O atleta deverá realizar duas séries de três a quatro repetições de supino com pausa.

4-Puxada aberta

A pessoa deverá realizar 2 séries de 3 a 4 repetições de puxada aberta (pull up) com pausa.

5-Bicicleta

Durante cinco minutos, o atleta deverá realizar uma sessão leve/moderada na bicicleta.

O profissional de educação física aponta que o mesmo se aplica se o atleta só fizer exercícios de força ou de predominância aeróbia na esteira/transpor/bike/remo, etc.

Benefícios

Quando aliado a uma alimentação balanceada, a hábitos saudáveis e a exercícios de resistência, o treino regenerativo é capaz de promover diversas vantagens para os praticantes de atividade física. A longo prazo, o atleta poderá perceber mudanças significativas em sua performance esportiva.

A seguir, confira os principais benefícios advindos das sessões de treino regenerativo: Agiliza a recuperação dos tecidos musculares; Retira o excesso de ácido lático dos músculos, reduzindo a sensação de cansaço e as dores musculares; Reduz a incidência de lesões; Melhora a resistência muscular; Reduz a frequência cardíaca; Aumenta a capacidade cardiorrespiratória; Melhora o transporte de oxigênio para todas as partes do corpo; Melhora a circulação sanguínea; Relaxa os músculos e as fibras corporais; Potencializa as próximas performances esportivas.

Vale ressaltar que o termo “regenerativo” pode ser mal entendido. Segundo Bruno Rosa, nenhuma sessão de treino irá regenerar a musculatura. A partir da criação de microlesões, o treino gera adaptações ao corpo.

“O que geralmente acontece nesses dias é uma redução do volume e da carga do treino, mantendo-se a intensidade na maioria dos casos. A melhor estratégia e muito ignorada por muitas pessoas, para que ocorra uma recuperação e também um restabelecimento do sistema imunológico, é simplesmente comer, dormir e se hidratar de maneira suficiente. Além disso, saber escutar o seu corpo quando o mesmo pede descanso é muito importante”, explica o personal trainer.

