Mundo Trem com 243 passageiros descarrila nos Estados Unidos e deixa ao menos três mortos

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

As autoridades dizem que o trem atingiu um caminhão em uma “travessia descontrolada”. Foto: Reprodução As autoridades dizem que o trem atingiu um caminhão em uma “travessia descontrolada”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos três pessoas morreram depois que um trem da Amtrak, com 243 passageiros, descarrilou, segundo informações da Patrulha Rodoviária do Missouri, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu em Mendon, que fica a cerca de 160 quilômetros a nordeste de Kansas City. A viagem do coletivo era de Los Angeles para Chicago.

As autoridades dizem que o trem atingiu um caminhão em uma “travessia descontrolada”, ou seja, quando não há luzes ou dispositivos eletrônicos para avisar os carros da aproximação de trens e são comuns em estradas rurais.

Justin Dunn, da patrulha, declarou que duas das pessoas que morreram estavam dentro do trem e uma estava no caminhão.

Ainda expôs que um total de sete vagões descarrilaram. Dezenas de outros feridos foram levados para hospitais da região. Dunn acrescentou que aqueles que não ficaram feridos também foram transportados para longe do acidente.

“O trem tinha aproximadamente oito vagões, incluindo um vagão de bagagem. Sete carros descarrilaram. Há vários feridos e podemos confirmar que há três mortes, duas no trem e uma no caminhão”, afirmou Dunn.

As autoridades dizem que a investigação está nos estágios preliminares e mais informações serão divulgadas posteriormente. A Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri explicou que ainda está trabalhando com a Amtrak e outras agências da área que responderam para ajudar.

“Há aproximadamente 243 passageiros a bordo com relatos iniciais de ferimentos”, disseram funcionários da empresa em comunicado. “As autoridades locais estão atualmente ajudando os clientes e implantamos recursos da Amtrak para ajudar.”

