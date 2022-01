Porto Alegre Trensurb promove ação para uso seguro de escadas rolantes das estações

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Agentes da segurança metroviária abordarão os usuários, na Estação Mercado, para entregar o guia e orientá-los sobre os cuidados no uso das escadas rolantes Foto: Gabrielli Zanfran/Trensurb Foto: Gabrielli Zanfran/Trensurb

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Trensurb lançou, nesta semana, uma campanha de comunicação para o uso seguro das escadas rolantes das estações do metrô. Foi elaborado um guia de bolso com orientações aos usuários, com foco principalmente no público idoso e infantil. Durante essas primeiras duas semanas de campanha, agentes da segurança metroviária abordarão os usuários, na Estação Mercado, em Porto Alegre, para entregar o guia e orientá-los sobre os cuidados no uso das escadas rolantes.

Os guias também estão à disposição nos quadros murais de todas as estações. Além disso, peças da campanha serão veiculadas nas redes sociais da empresa, nos monitores do Canal Você – presentes em trens e estações – e no sistema de avisos sonoros das estações. A Estação Mercado, mais movimentada do sistema – recebendo, em média, 13,7 mil usuários por dia útil em dezembro –, também recebeu painéis com as orientações da campanha.

“O importante é apontar a necessidade do cuidado, principalmente com relação a crianças e pessoas de mais idade que possam sofrer alguma dificuldade de locomoção”, avaliou o diretor-presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto. “É fundamental a prevenção para que não tenha nenhum tipo de descuido que possa causar danos”, completou. Assessor executivo da Diretoria de Operações da empresa, Antonio Giovani Mattos afirmou que “seguir essas medidas que estão sendo informadas, como levantar os pés e não brincar nas escadas, é fundamental para poder usar o equipamento com toda segurança”.

As principais orientações para uso seguro das escadas rolantes são as seguintes:

não pise nas faixas amarelas nas laterais;

não sente nos degraus da escada;

cuidado com roupas muito largas e cadarços desamarrados;

cuidado ao transportar volumes e bagagens;

ao subir ou descer, segure no corrimão para ter mais equilíbrio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre